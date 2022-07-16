معلق مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز

“كورة 365” يجلب لكم معلق على مباراة اليوم بين الأهلي وبيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي امام بيراميدز على ملعب “الدفاع الجوي” ضمن مباريات اليوم الخامس والعشرين من الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يبدأ موعد مباراة الأهلي وبيراميديس اليوم السبت 16 يوليو الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الفارس الأبيض أمام زعيم الفلاحين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لحزب الأهلي وبيراميدز

تبث قناة “أون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الأهلي وبيراميديس اليوم السبت في الدوري العام.

تعليق حزبي الأهلي وبيراميدز

وأعلنت شبكة “أون تايم سبورت”، اليوم، تعليق مباراة الأهلي وبيراميدز، حيث سيعلق بلال علام على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية الأولى.

من جهته، سيحتل الفلسطيني هشام معمر القناة الصوتية الثانية لرواية أحداث اللقاء بين الفريقين.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

يتوقع أن يبدأ ريكاردو سواريز مدرب الأهلي بتشكيلة تتكون من

محمد الشناوي في المرمى.

كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الدفاع.

عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي عفشة في الوسط.

أحمد عبد القادر، صلاح محسن، حسام حسن في الهجوم.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

الأهلي يدخل هذه المباراة في المركز الثالث برصيد 48، 6 متقدما على منافسه الزمالك صاحب المركز الأول.

الأهلي لعب 22 مباراة هذا الموسم، وفاز في 14 وخسر 2 لكنه تعادل 6 مرات

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر الزمالك حيث خاض 24 مباراة هذا الموسم

فاز بيراميدز بـ 15 وخسر 4 لكنه تعادل في 5 مباريات

الخطيب يراهن على تحرير رسوم لاعب الأهلي بفوزه على بيراميدز

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رسالة دعم إلى لاعبي الأهلي قبل لقاء بيراميدز لتحفيزهم على الفوز.

ووعد الخطيب بالإفراج عن رسوم اللاعبين في حال فوزه على بيراميدز، بعد تجميدها عقب تراجع الأحمر مؤخرًا في النتائج.

وأبلغ محمود الخطيب الجهاز الفني وتحديدا سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بهذا القرار بشرط فوزه على بيراميدز اليوم.