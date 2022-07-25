معلمة توثق رحلة كفاحها وسفرها يوميًا للقرى النائية

قامت معلمة بتوثيق رحلة نضالها ورحلتها اليومية إلى القرى النائية لأداء واجبها والعمل كمعلمة في مدرسة في إحدى القرى.

قالت إن الانتقال إلى العمل بدأ قبل الفجر، وقطعا 300 كيلومتر للذهاب إلى المدرسة.

وأضاف أنه في بعض الأحيان كان علينا النوم داخل الحافلة حتى وصلنا إلى المدرسة، على طول الطريق، حتى وصول شارة النقل ضمن حركة النقل الخارجي المستحدثة لهذا العام 1444 هـ.

تفاصيل النقل الخارجي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، نتائج النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور، والذي شمل أكثر من 33900 معلم.

صرحت وزارة التربية والتعليم أنه انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المتمثلة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لموظفيها، وتحقيق الاستقرار في التطوير المهني والوظيفي للمعلمين لأداء رسالتهم النبيلة، والتي سيكون لها اثر ايجابي على العملية التعليمية وتحقيقا لمصلحة التعليم اعلنت الوزارة اليوم نتيجة اجراءات النقل المستحدثة لشاغليها وظائف تعليمية للعام الدراسي 1444 هـ والتي اعتمدت على معايير ومبادئ لتلبية الحاجة والأمثل. استثمار الموارد البشرية. وتضمنت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39٪ من المتقدمين للوظائف التعليمية لإجراءات التحويل. 80٪ من المتقدمين للأمنيات الأولى والثانية وأكثر من 70٪ من المتقدمين للتحويل عن طريق لم شمل الأسرة، حرصًا على الوزارة لتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي.

تم تطوير إجراءات التحويل.

تبنت وزارة التربية والتعليم سلسلة من الإجراءات المطورة للتحويل والتي حققت العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكادر التعليمي. لتلبية الحاجة التعليمية، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي التعليم، وإلغاء قوائم الانتظار المطبقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال تمييز وتقييم المعلمين ذوي الأداء العالي. ومنحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمته، بالإضافة إلى تطوير درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط ​​الأداء للعامين الماضيين بدلاً من عام واحد، مع إضافة نقاط تفاضل لـ أولئك الذين حصلوا على برنامج الاستثمار الأمثل في الكادر التعليمي.