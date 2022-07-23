معلمون ومعلمات عن حركة النقل الخارجي انهت سنوات الانتظار

تفاعل آلاف المعلمين مع إعلان وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، عن نتائج إجراءات النقل المستحدثة لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1444 هـ.

وشمل نتيجة إجراءات النقل التي تم تطويرها، لهذا العام، أكثر من 33900 ألف معلم، مما يشكل ثاني أكبر حركة نقل في تاريخ الوزارة.

وقام المدرسون بالتغريد باستخدام هاشتاغ # النقل_الخارجي، حيث علق زيد “الحركة جيدة إن شاء الله. كثير من الزملاء تحركوا واقتربوا من منازلهم”.

وعلق صالح العمري عبر الهاشتاج قائلاً “# نقل_أجنبي بعد انتظار 10 سنوات تم نقلي والحمد لله أبها الآن فرحة لا توصف”.

وغرد محمد المالكي عبر الهاشتاج قائلًا “الحمد لله قبل وبعد نقلي إلى مكة المكرمة، تجربة جديدة أسأل الله فيها العون والتوفيق. زملائي الأعزاء بل هو عام العمر وشكراً لكل من ساعدني ودعمني في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الليث.

وتفاعل أبو خالد عبر الهاشتاج قائلاً “الإعلان عن نتيجة التحويل الخارجي الذي تم عبر نظام نور. ألف مبروك لمن شملهم النقل وأطيب التوفيق لمن لم يكتبه الله بعد”.

وغردت أم فراس “مليار مبروك أختك على نقلك ونقل السعادة والخير إليك”.

قال المهوري نُقلت بعد 11 سنة. الحمد لله وشكراً للوزارة على حركة النقل الخارجي المتطورة التي وضعت حداً لسنوات الانتظار.

ضمت حركة النقل 33900 معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، ظهر اليوم، نتيجة إجراءات النقل المطورة لشاغلي الأماكن التعليمية للعام 1444 درهم، والتي شملت أكثر من 33900 معلم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المتمثلة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لموظفيها وتحقيق الاستقرار في التطوير المهني والوظيفي للمعلمين للقيام بمهمتهم النبيلة، بما يكون له أثر إيجابي على العملية التعليمية. وأعلنت الوزارة اليوم نتيجة للإجراءات المستحدثة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444 هـ والتي كانت لها معايير وأسس تلبي الحاجة والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية. انتقل 80٪ من الراغبين الأول والثاني من المتقدمين، وأكثر من 70٪ ممن يسعون للم شمل الأسرة، وذلك لصالح الوزارة لتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.

المزايا والمرونة والموضوعية

تبنت وزارة التربية والتعليم سلسلة من الإجراءات المطورة للتحويل والتي حققت العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكادر التعليمي. لتلبية الحاجة التعليمية، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي التعليم، وإلغاء قوائم الانتظار المطبقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال تمييز وتقييم المعلمين ذوي الأداء العالي.

تشمل إجراءات التحويل المطورة لشاغلي المناصب التدريسية تطوير عناصر التمايز وفق آليات مرنة تسمح للمتقدمين بتعديل رغباتهم، ومنحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمته، بالإضافة إلى التطوير. درجة الأداء الوظيفي من خلال حساب متوسط ​​الأداء لعامين سابقين بدلاً من سنة واحدة، مع إضافة نقاط تفاضل لحاملي برنامج الاستثمار الأمثل للكادر التعليمي.

وتفاعل مستخدمو تويتر مع هاشتاغ “حركة النقل الخارجي”، حيث أكدوا أن حركة النقل هذا العام جاءت لتلبي تطلعات وتطلعات المعلمين.