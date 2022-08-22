معلومات عن الأطفال عمر 9 شهور، يكون التقدم في الأعضاء واللغة للمولود الجديد في هذه المدة يستمر الطفل في تحريك رأسه نحو المتحدث، كما يسعد باستماع بتشغيل الألعاب التي تصدر الأغاني وينصت إليها حتى عندما تكون الأصوات غير قوية نسبيًا يستمر المولود في الاستماع إلى الأشخاص يتمكن الطفل التلويح بيديه ليقول وداعًا.

معلومات حول الأطفال بعمر 9 أشهر

متوسط ​​وزن الطفل 10 كجم للأنثى و 6.6 للذكر ؛ يبلغ متوسط ​​الطول 65.6 سم للإناث و 73.2 سم للذكور، ويظهر العديد من الأطفال الكثير من التفاعلات وردود الفعل التي تغير نمط حياتهم بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الشهر التاسع.

من أهم أن الرضيع يبدأ في الثرثرة وحمل بعض الأشياء بكلتا يديه واستكشاف المكان من حوله. من بين أهم المعلومات عن الأطفال بعمر 9 أشهر ما يلي

1- تطور اللغة والحواس

من أهم التطورات التي تحدث للأطفال في سن 9 أشهر نمو حواسهم، حيث تستطيع الأم رؤيتها على طفلها البالغ من العمر 9 أشهر. يقوم بالعديد من الأعمال التي تدل على تطور حواسه، من أهمها ما يلي

يبدأ الطفل بإصدار العديد من الأصوات للتعبير عن رسالة معينة يريد أن ينقلها إلى شخص ما.

في هذه المرحلة يكون الطفل قد تعرف على اسمه وسوف يرد على كل من يناديه.

يميز والديه في هذا العمر، ويبدأ يناديهما ببعض الأصوات أو الحروف.

غالبًا ما يرفض الطفل إدراك معناها، حيث يبدأ في التعبير عن رغباته.

يتعلم الاستماع نتيجة مراقبة حركات الشفاه.

يستمتع بأصوات الأغاني أو غناء والدته أو حديثها حيث يبدأ في تمييز الأصوات عن بعضها.

يستخدم الإشارات للتعبير عن التلويح أو الكتل أو المسافات.

في هذا العمر، يبدأ الطفل في مواءمة إرادته وكلماته مع تعابير وجهه.

يشعر الطفل بالراحة أثناء اللعب أو التسلية أو الغضب.

يبدأ في تلقي بعض التعليمات مثل التزام الصمت والذهاب أو المجيء.

2- تطور الحركات

هناك العديد من الحركات التي يقوم بها الطفل للدلالة على نموه الحركي، والتي تعتبر معلومات عن الأطفال في سن 9 أشهر، حيث أنه في سن يزداد فيه الفضول والمعرفة بالأشياء، ويحاول الوصول إليها والتفتيش عليها، ومن أهم هذه التطورات الحركية ما يلي

في عمر 9 أشهر، يمكن للطفل أن ينهض بمفرده لفترات قصيرة دون أي مساعدة من والديه.

يمكن للطفل في هذا العمر أن يستخدم يديه عن طريق التصفيق أو إطعام نفسه بوضع الطعام في فمه.

يزحف أو يمشي حسب حالته ليكتشف ما يحيط به من أثاث أو ألعاب أو معادن.

يمكن لبعض الأطفال في سن 9 أشهر اتخاذ بضع خطوات قصيرة.

يقترب الطفل من العديد من الأشياء لالتقاطها واكتشافها.

يزداد تحكمه بإصبعه، حيث يمسك، أو يضرب، أو يشد، أو رمى.

يطور حاسة الحركة بالبصر، إذ يرى الأشياء ويشير إليها ليطلبها باليد أو ببعض الأصوات.

3- تنمية المعرفة

هناك العديد من التطورات المعرفية المضمنة في المعلومات حول الأطفال في سن 9 أشهر، مما يشير إلى زيادة في وعيهم، وزيادة في اكتساب المزيد من المعلومات عن الأشخاص أو الأشياء من حولهم. تشمل هذه التطورات المعرفية ما يلي

يشير الطفل إلى الأشخاص الذين يعرفهم عندما يتحركون أو يغادرون أمامه.

تزداد معرفة الطفل بالمكونات المحيطة مثل الحيوانات والأدوات والألعاب.

في هذه المرحلة، يمكنه تجميع الأشياء معًا (البدء في إدراك الأحجام).

يظهر على الطفل علامات الكراهية أو الحب للألعاب أو الأشخاص أو الطعام.

يبدأ في البكاء عندما تغادر أمه أو أحد المقربين منه.

يبدأ في الاستجابة لبعض الطلبات، مثل طلب أخذ شيء منه، أو تقبيله، أو طلب لعبة.

يبدأ الطفل في تقليد الحيوانات أو الألعاب أو أصوات بعض المقربين منه.

يظهر على الطفل علامات الاستياء أو الخجل تجاه الأشخاص الذين هم خارج محيطه المعتاد.

4- تطور النوم

من أشهر التفاصيل عن الأطفال بعمر 9 أشهر أنهم يحتاجون إلى فترات طويلة من النوم مثل الأطفال حديثي الولادة، لكن هذا يختلف بسبب المراحل العديدة التي يمر بها الطفل خلال فترة نموه، وهي كالتالي

تتطلب الساعة البيولوجية للطفل النوم ليلًا أكثر من النهار.

يحتاج الطفل من (8-11) ساعة ليلاً، وبشكل عام يحتاج (13-15) ساعة يومياً.

العمل على إنشاء روتين ثابت حتى يتعلم الطفل النظام، وينام بطريقة سليمة.

قم بتعتيم الأنوار أو إطفاء الأنوار عند نوم الطفل حتى يعتاد على الاسترخاء، وتكون هذه اللحظات للنوم وليس اللعب.

من خلال التدريب، يمكن للطفل أن يعتاد على أنظمة النوم المتقدمة، ويكون أكثر انضباطًا في هذا العمر.

5- تطور التركيب المادي

هناك العديد من المواقف والمواقف التي تدل على تطور الطفل من وقت لآخر في الهيكل، حيث يعتاد على الحديث والملاحظة والاستكشاف، ومن بين هذه التطورات ما يلي

يمكن للطفل في هذا العمر تمرير الأشياء بين يديه، مما يشير إلى زيادة نمو يديه.

يستطيع الطفل الوقوف لفترات قصيرة بمفرده مما يدل على نمو عضلاته وأعصابه.

يستجيب الطفل للمكالمات، مما يدل على تطور بنية الأذن وسمعه.

يبدأ الطفل في الجلوس بمفرده دون أي مساعدة من حوله.

يبدأ في نطق الكلمات المعتادة ماما أو بابا أو غير ذلك.

عندما يشعر بالألم، يبدأ في تحديد مكان الألم بوضوح.

تبدأ الأسنان بالنمو فيلدغ كثيرًا للتخلص من آلام فمه.

6- تطور اللعب

لمعرفة معلومات عن الأطفال في سن 9 أشهر، هناك العديد من الألعاب التي يمكن للطفل أن يتعامل معها في هذا العمر، مثل إسقاط الألعاب في الدلو أو الاختباء وغيرها، والتي يمكن للطفل التعامل معها لتحسين نموه. لعبه، وتشمل هذه الألعاب ما يلي

إسقاط لعبة في الدلو تتكون هذه اللعبة من رمي أي لعبة في الدلو وإصدار صوت يشير إلى سقوطها لجذب انتباه الطفل، ثم تكرار الإجراء دون صوت ومراقبة رد فعل الطفل، مما ينمي مهاراته الحركية.

دحرجة الكرة يؤدي دحرجة الكرة إلى تطوير حركة الطفل من خلال تدريبه على نشاط تبادل الأدوار مع الكرة، وذلك من خلال دحرجتها إليه والطلب منه أن يركلها بدوره بجواره، ثم إعادتها.

إخفاء الألعاب يصدر صوت من لعبة صفير، ثم يخفي ويحث الطفل على البحث عنها مما يزيد من تنمية مهاراته السمعية.

التصفيق والغناء يبدأ الأطفال في هذا العمر بالتصفيق والثرثرة ليعتادوا الكلام، لذلك يجب على الأم أن تنضم إليه في الغناء وتسمع النغمات والموسيقى حتى يفرق بينهما.

سلة الكنز تم وضع الطفل في كرتونة مريحة ووضعت حوله أشياء مختلفة بأحجام وأشكال مختلفة، وبدأ يسأله عن هذه الأشياء، لتعزيز إحساسه ومراقبته.

إخفاء الطفل وضع الطفل في مكان، والتظاهر بعدم رؤيته، ثم الاتصال به ومحاولة البحث عنه، ثم العثور عليه وإصدار صوت مفاجئ، مما يزيد من مهارته في التتبع البصري.

التجول في العربة تعزز هذه الإجراءات من حاسة الطفل البصرية وملاحظته. عندما تضعه الأم في العربة وتتجول في السوبر ماركت، فإن هذا يزيد من تركيزه وملاحظته للأشياء.

يتفاعل الأطفال البالغون من العمر 9 أشهر مع أمهاتهم

تعتبر المعلومات حول الأطفال في سن تسعة أشهر مهمة، وهناك طرق يمكن للأم من خلالها تقديم يد المساعدة لصغيرها لدفعه إلى زيادة تنمية مهاراته المتنامية الحالية، سواء كانت حركية أو سلوكية أو حسية، من بين هذه الطرق ما يلي

أخبر الطفل الصغير بالعديد من القصص مع مراعاة أخذ عينات من الكتب المناسبة لسنه.

ضع في اعتبارك عدم وجود أسلاك كهربائية أو معدات معدنية أو أي مواد خطرة قد يضعها الطفل في فمه.

تأكد من أن الطفل لا يضع شيئًا صلبًا في فمه حتى لا يؤذي نفسه.

تكرار القراءة والحديث مع الطفل مما يزيد من درجاته اللغوية ويحثه على الكلام.

اللعب مع الطفل هو الغميضة، فهي لعبة يستخدم فيها الطفل أكثر من إحساس به، والسمع لتحديد المكان، والرؤية للتأكد من عدم وجود صاحب الصوت مما يساعده لتنمية حواسه.

الغناء كثيرًا للطفل ليتعرف على نغمات الأصوات ويفرق بين الكلام والغناء.

ساعد الطفل على تحريك أجزاء جسده بتشجيعه على التصفيق أو تحريك اليد فوق رأسه، أو محاولة الإمساك بالأشياء وجذبها.

يستمتع الأطفال في هذا العمر باللعب بالماء، لذلك قد تتمكن الأم من البدء في تعليمه الاعتماد على نفسه في عملية التغوط.

اللعب مع الطفل في بعض الأشكال التي تنمي المهارات، مثل إدخال أحجام مختلفة في بعضها أو الألعاب التي تصدر أصواتًا كثيرة.

تعوّد الطفل على الكلام عندما يطلب شيئًا ما، تذكر الأم الكلمة التي يريدها لزيادة مفرداته.

تعليم الطفل بعض الأشياء مثل وجود العينين والأنف من خلال الإشارة إليهما على إحدى ألعابه.

أشرك الطفل في بعض الأنشطة البدنية المناسبة له لتقوية العضلات من أجل المشي بشكل أسرع.

الرد على شائعاته حتى يتعلم التواصل مع من حوله مع الاستمرار في الحديث معه.

تعوّده على إطعام نفسه بمفرده، ليبدأ في الاعتماد على نفسه.

تطعيمات الأطفال حتى عمر 9 أشهر

تعتبر اللقاحات التي تمنع الطفل من الإصابة بالعديد من الأمراض في المجتمع من أهم المعلومات عن الأطفال في سن 9 أشهر. تقوم وزارات الصحة في كل دولة بمتابعة الأطفال حفاظاً عليهم. من بين التطعيمات الموصى بها لهذه المرحلة ما يلي

التطعيم ضد الحصبة.

لقاح التهاب الكبد الوبائي أ.

لقاح الكزاز.

التطعيم ضد الحصبة الألمانية.

التطعيم ضد الدفتيريا.

لقاح جدري الماء

التطعيم ضد السعال الديكي.

لقاح الحصبة والنكاف.

التطعيم ضد التهاب السحايا.

لقاح الحصبة الألماني.

تطعيم شلل الأطفال.

مشاكل نمو الطفل بعمر 9 أشهر

في سياق معرفة المعلومات عن الأطفال في سن 9 أشهر من الضروري معرفة المشاكل التي يمكن أن تحدث مسببة نمو غير طبيعي للرضيع، ويمكن للأم أن تلاحظها بسهولة كما يلي

قلة اهتمام الطفل باللعب وعدم سحب وجذب الألعاب.

تأخر الطفل في الكلام أو بدأ في تكوين أجزاء من الكلمات.

قلة التواصل البصري من قبل الطفل ومن حوله.

عدم قدرة الطفل على الوقوف بمفرده.

عدم قدرة الطفل على الوصول إلى الأشياء من حوله.

تفقد التوازن بسهولة عند محاولة الوقوف بمفردك.

صعوبة في قدرة الطفل على متابعة الأصوات أو مكبرات الصوت من حوله.

ممنوع الثرثرة من الطفل أو أي تعبير.

من استطاعة أن يصل صغيرك إلى بعض أنواع النمو قبل موعده ويتأخر قليلاً في الأخرى وهذا أمر اعتيادي ومع ذلك، من الجيد معرفة إشارات أو أعراض وجود المعضلة اذهب الى طبيب طفلك إذا كنت متخوفا حيال معدل نمو طفلك أو إذا كان طفلك.