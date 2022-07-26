معلومات عن الكرة الأرضية ،المعروف عن كوكب الأرض على أنّه الموضع الوحيد الذي يسكنه الكثير من الكائنات الحية الذي تعرفه البشرية في عصرنا هذا، ويتكوّن بشكل عام من الصخور والمعادن تماماً مثل الكواكب الأربعة التي تكون بالقرب من الشمس، والتي يعتبر كوكب الأرض من اكبرها وابرزها والاكثير الكواكب قابلية للعيش، فهو أكبر بقليل من كوكب الزهرة المجاور له، بالإضافة إلى ذلك يُعتبر الكوكب الوحيد الذي تتوافر فيه المياه .

معلومات عن الكرة الأرضية

لجمع معلومات حول الأرض، يجب أن نعرف ما هي وأين تقع في النظام الشمسي.

يقدر العلماء عمر تكوين الأرض منذ حوالي 4.54 مليار سنة، وظهرت الحياة على سطحها في المليار سنة الماضية.

تشكل الأرض نسبة صغيرة من سطح الأرض مقارنة بالمياه التي تشغل ثلثي الأرض. تقدر نسبة مساحة الأرض بحوالي 29.2٪ من سطح الأرض، بينما تقدر مساحة المياه بـ 70.8٪ من سطح الأرض. هذا معروف من المعلومات حول الكرة الأرضية، ولكن ربما يجب أن نضيفها عند الحديث، أن الأرض مقسمة إلى سبع قارات سنذكرها بترتيب تنازلي من حيث المساحة قارة آسيا، قارة إفريقيا، قارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، قارة أوروبا وأخيراً أستراليا.

تعريف القارة هو أنها مساحات شاسعة من الأرض تقدر بأحجام مختلفة ولا يفصلها البحر أو المسطحات المائية عن بعضها البعض، كما أنها تحتوي على العديد من الجزر.

يبلغ متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس حوالي 149.600.000 كم (92.960.000 ميل).

تدور الأرض حول الشمس في مسار أقرب حاليًا إلى دائرة (أقل انحرافًا) من مدارات جميع الكواكب الأخرى باستثناء كوكب الزهرة ونبتون. تكمل الأرض دورة كاملة حول الشمس في حوالي 365.25 يومًا.

تدور الأرض حول قمر يدور حول الكوكب على مسافة متوسطة تبلغ حوالي 384،400 كيلومتر (238،900 ميل).

إن جاذبية الأرض تبقي القمر في مداره حوله، كما أن جاذبية القمر تتسبب في حدوث مد في البحار والمحيطات، بالإضافة إلى جاذبية الشمس ؛ بالرغم من صغر حجم القمر إلا أن تأثيره عامل واضح في ظاهرة المد والجزر لقربه من الأرض.

العوامل التي أدت إلى الحياة على الأرض

ما زلنا نراجع بعض المعلومات عن الأرض، وهنا نأتي إلى أحد أهم العوامل التي تسبب الحياة على الأرض، وهو

أَجواء

الأرض محاطة بغلاف جوي رقيق نسبيًا (يسمى عادة الهواء) يتكون من خليط من الغازات.

يشكل النيتروجين الجزيئي نسبة كبيرة (78 بالمائة) والأكسجين الجزيئي (21 بالمائة).

هناك أيضًا كميات أقل بكثير من الغازات مثل الأرجون (حوالي 1٪)، وبخار الماء (بمتوسط ​​1٪ ومتغير بدرجة عالية في الزمان والمكان)، وثاني أكسيد الكربون (0.0395٪، وهي تزداد حاليًا بسبب زيادة حرق الوقود الأحفوري مثل كالفحم والنفط ومشتقاته) والميثان (0.00018٪ ونسبة ارتفاعه حالياً بسبب زيادة النشاط البشري) وغيرها.

الأكسجين غاز شديد التفاعل يتم دمجه في معظم ظروف الكواكب مع مواد كيميائية أخرى في الغلاف الجوي والسطح والقشرة. في الواقع يتم توفيره بشكل مستمر من خلال العمليات البيولوجية.

الغلاف الجوي للأرض هو خزان للمياه ينقل المياه حول الكرة الأرضية، حيث تقدر نسبة المياه المخزنة في الغلاف الجوي بنحو 12900 كيلومتر مكعب، يسقط معظمها على شكل أمطار في المحيطات والبحار، ووزن السحب. التي تحتوي على المياه تقدر بمئات وآلاف المليارات من الأطنان.

يتكون الغلاف الجوي للأرض من ست طبقات

التروبوسفير يبدأ من السطح حتى يصل ارتفاعه إلى 10 كم، ويوجد في هذه الطبقة 99٪ من المياه المخزنة في الغلاف الجوي. الستراتوسفير يقع فوق طبقة التروبوسفير، ويخلو من جميع التقلبات والعواصف التي تحدث فقط في طبقة التروبوسفير، حيث من المعروف أن طبقة الأوزون تمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة. – الطبقة الوسطى وهي الطبقة الثالثة، ترتفع من 80 إلى 85 كم فوق مستوى سطح البحر، وهي شديدة البرودة، حيث تصل درجة حرارتها إلى 100 درجة مئوية تحت الصفر. الغلاف الجوي وهو يبتعد عن سطح البحر على ارتفاع يتراوح بين 500 و 1000 كم، ويختلف حسب نشاط الشمس. الأيونوسفير يحتوي الجزء العلوي من هذه الطبقة على الأكسجين والنيتروجين وغاز الهليوم، بينما يهيمن غاز الهيدروجين على الجزء العلوي منه. إكزوسفير هو آخر طبقة خارجية من الغلاف الجوي.

دراسة مبسطة لتاريخ دراسة الهواء

لقد عرف البشر منذ العصور القديمة أن الهواء مهم للحياة. اقترح الفيلسوف اليوناني إمبيدوكليس خلال القرن الخامس قبل الميلاد أن أربعة عناصر الهواء، والأرض، والنار، والماء، تتحد مع بعضها البعض لتشكيل الحياة بنسب مختلفة.

استقرت هذه الفكرة في أفكار العديد من العلماء اليونانيين، حيث كتب الفيلسوف اليوناني أرسطو كتاب Meteorology (meteorology) في القرن الرابع قبل الميلاد، والذي يحتوي على ملاحظاته المجمعة حول وجود الهواء وأنماط الطقس المختلفة، وذلك بسبب نقص الأدوات اللازمة لذلك. اختبار خصائص فلاسفة الهواء والعلماء في السابق لم يتمكنوا من اختبار فرضياتهم حول الهواء.

بدأت دراسة الهواء من قبل العلماء عام 1593 م، عندما اخترع العالم الإيطالي جاليليو مقياس حرارة بدائي، وفي عام 1643 م اخترع العالم الإيطالي إيفانجليستا توريسيللي مقياسًا لضغط الهواء يسمى البارومتر، حيث أظهر هذا الجهاز أن الهواء له وزن.

استخدم الكيميائي الأيرلندي روبرت بويل البارومتر في منتصف القرن السابع عشر الميلادي لإيجاد صيغة لحجم الهواء وضغطه.

تم اكتشاف الأكسجين في أوائل السبعينيات من القرن الثامن عشر الميلادي من قبل الكيميائي السويدي كارل شيل، وتبعه في عام 1774 م الكيميائي الإنجليزي جوزيف بريستلي، وبعد ثلاث سنوات في عام 1777 أظهر الكيميائي الفرنسي أنطوان لافوازييه أن غاز الأكسجين يساعد على الاشتعال.

تاريخ كوكب الأرض

من أجل فهم المعلومات المختلفة حول العالم بشكل كامل، يجب أن نتعرف على تاريخ كوكبنا من خلال دراسة التسلسل الزمني الذي حدث فيه

تشكلت الأرض والكواكب الأخرى في النظام الشمسي من سديم شمسي قبل 4.54 مليار سنة (هذه المعلومات غير مؤكدة بنسبة 1٪)، وهي كتلة من الغبار على شكل قرص وغاز تُركت لتشكل الشمس. في غضون فترة تتراوح بين 10 و 20 مليون سنة، اكتمل تكوين الأرض بواسطة هذه الأجزاء الخارجية.

كانت الأرض منصهرة في البداية، ثم تبردت طبقتها الخارجية ؛ أن تكون قشرة صلبة يسببها الغلاف الجوي للأرض.

بعد ذلك بوقت قصير، عندما اصطدم جسم فلكي – حجم المريخ (يشار إليه غالبًا بفرضية الاصطدام العملاق) الذي يمثل 10٪ من كتلة الكوكب – بالأرض في حالة صدمة، تشكل القمر.

النشاط البركاني والانبعاثات الغازية من كوكب الأرض لخلق وإنشاء المحيطات نتج عن تكثيف بخار الماء الذي أدى إلى زيادة تكثيف الثلج والماء السائل الذي جلبته الكويكبات والكواكب الأم الأكبر والمذنبات في النظام الشمسي.

على مدار ملايين السنين على سطح الكوكب، فإنه يعيد تشكيل نفسه باستمرار حيث تشكلت القارات، ثم انفصلت فيما بعد، وتباعدت وتحركت حول سطح الكوكب، لكنهما التقيا مرة أخرى لتشكيل قارة عظيمة تسمى ( قارة رودينيا)، والتي ظهرت منذ ما يقرب من 750 مليون سنة.

يُعتبر كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد من الكواكب في مجرة التبانة الذي يمتلك غلافاً جويّاً يستطيع على إدامة الحياة في المجموعة الشمسية؛ فهو لا يحتوي الهواء الضروري لعمليات التنفس فقط، بل يحمي الأرض من سخونة الشمس وإشعاعاتها الضارة، كما يُسخّن الكوكب أثناء النهار ويُبرّده خلال الليل نسأل الله لكم التوفيق.