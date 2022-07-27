معلومات عن بنك القاهرة، تم تأسيس بنك القاهرة على يد مجموعة من عمالقة من رجال الاقتصاد والأعمال والقانون، حيث يقوم البنك بتوفير خدمات كثيرة وفريدة من نوعها ومميزة بهدف كسب الثقة بالعملاء والمحافظة على المكانة التي حققها منذ تاسيسه من المشهور أن بنك القاهرة قد تأسيس برأس مال ستمائة ألف جنيهًا مصريًا تقريبًا، وكان السيد عبد الشافي عبد المتعال هو أول رئيس لمجلس الإدارة .

معلومات عن بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة خدماته المصرفية من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لذلك سوف نستعرض معكم في السطور التالية معلومات عن بنك القاهرة وتاريخه

تأسس بنك القاهرة كشركة مساهمة مصرية من قبل مجموعة من رجال الأعمال ورجال الأعمال مع بعض الحقوقيين المصريين، وافتتح على وجه التحديد في 15 مايو 1952.

تم الافتتاح في مركز البنك الرئيسي الواقع في 47 شارع قصر النيل بالقاهرة، وتم تسجيل البنك في السجل التجاري رقم 80058.

بدأ البنك برأسمال قدره 500 ألف جنيه وقت إنشائه، وتم تقسيم المبلغ إلى 125 ألف سهم، بلغت قيمة كل سهم قرابة 4 جنيهات مصرية في ذلك الوقت.

وكان مجلس إدارة بنك القاهرة عند تأسيسه قد ضم 12 عضوا، واختار الأعضاء عبد الشافي باشا عبد المطال رئيسا لمجلس إدارة البنك.

تم افتتاح أول فرع أجنبي للبنك في عام 1954، وكان في المملكة العربية السعودية، ثم تم افتتاح فرعين آخرين للبنك في لبنان، وتم دمجهما مع بنك مصر لبنان بأمر من الهيئة المصرية العامة البنوك في ذلك الوقت.

خلال فترة الوحدة العربية التي جمعت بين مصر وسوريا، وخلال السنوات من 1955 إلى 1959، أنشأ البنك 7 فروع أجنبية في سوريا في حلب ودمشق واللاذقية. ثم تولت الدولة السورية ملكية هذه الفروع بعد صدور قانون تأميم البنوك هناك.

نقرأ في “عن بنك القاهرة” أنه بعد صدور قوانين تأميم الشركات في مصر، وقطع الدعم والتمويل الخارجي للمشروعات المصرية، قام بنك القاهرة في عام 1956 بتمويل محصول القطن في مصر، والذي كان يموله سابقًا. البنوك الأجنبية.

في عام 1957، الذي شهد تمصير جميع البنوك التجارية العاملة في مصر ووضعها تحت الحراسة، استحوذ بنك القاهرة على Credit Lyonnais و Comptoir National d’Escompte de Paris.

ثم قامت الدولة المصرية بزيادة رأس مال البنك إلى 1100 مليون جنيه، وتولى البنك عمليات إصدار تذاكر اليانصيب وكان المشرف على عملية السحب وصرف الأموال للأوراق الفائزة.

في عام 2007، وتحديداً في 24 مايو، تم نقل ملكية جميع أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى بنك مصر، الذي استحوذ عليها بالكامل.

في عام 2009 تم بيع 5 أسهم من بنك القاهرة لشركة مصر للاستثمار و 5 أسهم أخرى لشركة مصر أبو ظبي للاستثمار العقاري.

في عام 2010، وافقت الهيئة العامة (غير العادية) لبنك القاهرة على نقل ملكية جميع أسهم بنك مصر المملوكة له إلى شركة مصر للاستثمار المالي، وبلغ سعر بيع السهم الواحد 17 جنيهاً و 44 قرشاً.

نشاط بنك القاهرة

من خلال تقديم المعلومات حول بنك القاهرة وأنشطته المصرفية، نجد أن بنك القاهرة يواصل جهوده الدؤوبة لخدمة عملائه وتطوير أدائه.

وفق رؤية اقتصادية مستنيرة، مدعومة بخطة إستراتيجية متينة، مكنته من تولي مناصب متقدمة في عالم المال والمصارف

حيث ارتفعت أرباح بنك القاهرة إلى 2.5 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2022، وبلغ إجمالي أصوله 194 مليار جنيه.

بلغ إجمالي القروض التي منحها بنك القاهرة لعملائه خلال عام 2022 نحو 92 مليار جنيه.

يقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة لها نحو 15.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022.

بسبب ظروف جائحة كورونا، ارتفع عدد عملاء البنك عبر الإنترنت في الأشهر الأخيرة من عام 2022، ليصل إلى 39.37 ألف عميل.

أجرى بنك القاهرة تطوراً رئيسياً وشاملاً لخدماته المصرفية عبر الهاتف (IVR) وخدمات الاتصال التفاعلي (شابوت)، لمواكبة التغييرات التي فرضها جائحة كورونا.

من خلال البحث في معلومات عن بنك القاهرة، نجد أن البنك حاز ثقة عملائه، وانتشرت فروعه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حتى وصل عددها إلى 400.

أنشأ البنك فروعاً أجنبية في دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة في دبي ورأس الخيمة والشارقة وأبو ظبي، كما أن له فرعًا في البحرين في المنامة.

كما افتتح البنك العديد من المكاتب التمثيلية في أوكرانيا وزيمبابوي وكييف وهراري، كما افتتح مكاتب فرعية في أوغندا والمملكة العربية السعودية.

قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي الخاصة به، بحيث وصل عددها إلى 1040 في عام 2022، ويعمل البنك على زيادة 800 ماكينة أخرى بنهاية عام 2022.

في عام 2022، قدم بنك القاهرة الدعم للاقتصاد المصري من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر من أجل النهوض بالتنمية المحلية.

كما قدم البنك تمويلًا على شكل قروض جيدة، تغطي 2000 مشروع صغير، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية لتحسين أوضاع الفئات الأشد احتياجًا.

في مجال التعليم، قدم البنك الدعم اللازم للطلاب المتفوقين من جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

تعاون البنك مع وزارة التربية والتعليم من خلال مبادرة “مدرستي نظيفة” ومشروع “شواطئ نظيفة” في الصيف للحفاظ على البيئة.

كما شارك البنك في مشروع مدرسة “روتاري مصر” الذي تم إنشاؤه في الفيوم.

الخدمات الإلكترونية لبنك القاهرة

بعد أن تعرفنا على معلومات عن بنك القاهرة، نتحدث عن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه لتسهيلهم والحفاظ على وقتهم، ومنها

خدمات موقع بنك القاهرة

تقدم العديد من الخدمات المصرفية لعملائها، على سبيل المثال

يمكن للعميل الاستفسار عن خدمات البنك التي يقدمها مثل القروض والادخار والودائع والحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية.

يمكن للعميل الحصول على تقارير مفصلة عن حسابه وودائعه بالبنك وكذلك حساب القروض.

يستطيع العميل من خلال موقع بنك القاهرة تحويل حسابه من حساب إلى حساب آخر داخل البنك.

يمكن للعميل إجراء تسوية بطاقة الائتمان، وإعداد قائمة بمجموعة الأفراد الذين يستفيدون من التحويل السريع.

وهي متوفرة على الموقع للتعرف على أسعار صرف العملات النقدية وما يعادلها بالعملات الأخرى.

من خلال الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة يمكن للعميل معرفة أقرب فرع له، كما يمكنه معرفة أقرب صراف آلي.

خدمات تطبيق القاهرة النقدية

أطلق بنك القاهرة محفظة إلكترونية على الأجهزة اللوحية عبر (Qahera Cash). يتميز التطبيق بتقديم العديد من الخدمات المتميزة ومنها

التطبيق يسمح للعميل بإرسال أو استلام الأموال داخل مصر فقط.

من خلال التطبيق، يمكن للعميل دفع فواتيره وتحصيل فواتير الهاتف المحمول مسبقة الدفع الخاصة به، وكذلك دفع فواتير الإنترنت والخطوط الأرضية.

من خلال خدمة كايرو كاش، يمكن لعميل البنك الدفع مقابل مشترياته للتجار الذين يقبلون معالجة الدفع عبر الإنترنت

يمكن للعميل أيضًا الشراء من خلال (VCN)، وهو الرقم الافتراضي لبطاقة الدفع الإلكترونية.

الجوائز التي حصل عليها بنك القاهرة

نجح بنك القاهرة في حصد العديد من الجوائز المحلية والدولية، ولم يكن ذلك مصادفة. مما قرأناه عن المعلومات الخاصة ببنك القاهرة، نستنتج أن ذلك جاء نتيجة العمل الجاد والاحترافي والتطور المستمر لخدماته وابتكار المنتجات الحديثة

حصل بنك القاهرة على جائزة “أفضل علامة تجارية للتطوير في السوق المصرفي المصري” من مجلة جلوبال براندز في عام 2022.

فاز بنك القاهرة بجائزة “أسرع البنوك وأكثرها تطوراً في مصر”، التي منحها الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب في عام 2022.

في عام 2022، أعلنت مجلة جلوبال فاينانس فوز بنك القاهرة بجائزة “أفضل وصي محلي”، وهي إحدى الجوائز العالمية المهمة التي تُمنح للبنوك.

منحت مجلة التمويل الدولية بنك القاهرة جائزة “أفضل بنك في المعاملات المصرفية الدولية” وجائزة “أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي”.

في عام 2022، أعلنت مجلة Global Brands Magazine عن تصنيف مبادرات بنك القاهرة على أنها “أكثر مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تمكّن المرأة في مصر”، وفقًا لتقييم مجموعة من الخبراء.

أما مجلة (The European) فقد أعلنت عن فوز بنك القاهرة بأربع جوائز في عامي 2022 و 2022 أفضل بنك في مجالات تقديم معاملات النقد الأجنبي وإدارة الخزانة وإدارة السيولة وأدوات الدخل الثابت.

قرر بنك القاهرة اليوم القيام بعدة صفقات بقيمة قرب 7 مليارات جنيه تدخل ضمن إعادة هيكلة مرجعية البنك تحت بنك مصر، ولا يعني حدوث أي عملية بيع حديثة لأي طرف آخر وكان بنك القاهرة أعلن، في تصريح إفصاح للبورصة المصرية عن القيام بصفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.