معلومات عن رامي العبدالله زوج باسمة حمادة، الفنان رامي العبد الله هو واحد من نجوم الفن في منطقة الخليج العربي، وقد توزوج من الفنان باسمة حمادة خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي جعل من قصة زواجهم مقار عبر منصات السوشيال ميديا، وفي هذا المقال الخاص سنتعرف الأن على معلومات عن رامي العبدالله زوج باسمة حمادة للتعرف على التفاصيل.

من هو رامي العبدالله زوج باسمة حمادة ويكيبيديا

الفنان رامي العبد الله هو نجم من نجوم الفن في دولة الكويت العربية، حيث أن الفنان رامي قد ولد في العام 1973، ويبلغ من العمر في الوقت الحالي ما يقرب من 48 عاما، وقدم الفنان رامي مجموعة بكيرة من الأعمال الفنية للفن والسينما الكويتية على وجه الخصوص، حيث تزوج من باسمة حمادة في ظروف غامضة، وقد تم الانفصال فيما بينهم في ظروف أيضا غامضة وذلك قبل ما يقرب من عشرة سنوات من الآن.

باسمة حمادة السيرة الذاتية

الفنانة باسمة حمادة هي واحدة من الشخصيات التي اهتز لها الشارع العربي من جمال ما قدمته، حيث سنعرض عليكم الأن سيرتها الذاتية وهي عبارة عن:

الاسم الكامل: باسمة عيسى أحمد العمايرة.

الاسم باللغة الإنجليزية: Basima Issa Ahmad Amayreh.

اسم الشهرة: باسمة حمادة.

تاريخ الميلاد: ولدت في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر عام 1961 ميلادي.

مكان الولادة: الجمهورية العربية السورية.

محل الإقامة: دولة الكويت.

أصولها: أردنية.

المهنة: ممثلة.

الحالة الاجتماعية: مطلقة.

اسم زوجها السابق: رامي العبد الله.

الأبناء: لا يوجد.

الديانة: تعتنق الديانة الإسلامية.

اللغة الأم: اللغة العربية.

التعليم: درست السينما والتمثيل، بالإضافة إلى حصولها على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات.

اسم الجامعة الأم: المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

سنوات النشاط: منذ عام 1975 ميلادي حتى وقتنا الحالي.

رامي العبدالله انستقرام

رامي العبد الله يعتبر من الشخصيات التي تنشط عبر منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير جدا، ولديه عشرات المتابعين في حسابه الشخصي في التويتر، أما فيما يخص الأنستغرام فيعتبر رامي العبد الله ليس من رواده، ولا يوجد له أنه لا يوجد أي حساب رسمي لديه في الأنستغرام، وكل الحسابات مزورة التي تحمل اسمه.

باسمة حمادة انستقرام

أما عن زوجته السابقة باسمة حمادة فيه من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الانستغرام، ويمكن لكل من يرغب في الوصول الى حسابها النقر على كلمة “من هنا“.

بهذا نصل بكم إلى ختام المقال الخاص والذي حمل عنوان معلومات عن رامي العبدالله زوج باسمة حمادة.