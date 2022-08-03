معمول التمر الفاخر بطعم أحَلْى من الجاهز

معمول تمر فاخر وهِيْ من المخبوزات المرتبطة بالمناسبات والأعياد فِيْ العديد من الدول العربية، ويمكننا تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل بدلاً من شرائها جاهزة. موقع ثقافنيطريقة بسيطة للقيام بذلك معمول تمر فاخر طعمها أفضل من المجهزة.
مكونات معمول التمر الفاخر
- كيلو دقيق متعدد الاستعمالات.
- نصف كيلو سمن.
- نصف كوب سمسم.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.
- كأس حَلْيب.
- ملعقة كبيرة من نكهة المحَلْب.
- .ربع ملعقة صغيرة ملح
الحشو
- ربع كيلو فستق مطحون.
- نصف كيلو عجوة.
- ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- ملعقة سمن.
لتزيين
- سكر غير محبب (اختياري).
كيف تستعد
- لتحضير الحشوة نضع نصف كيلو من العجين فِيْ وعاء عميق، ثم نضيف ملعقة كبيرة من السمن وربع كيلو من الفستق المطحون.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من ماء الورد ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نشكل كرات.
- نضع كيلو من الدقيق فِيْ وعاء عميق ثم نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وثلاث ملاعق كبيرة من السكر البودرة وربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ثم تضاف ملعقة كبيرة من المحَلْب المطحون ونصف كوب من السمسم المحمص وتخلط المكونات.
- ثم نضع نصف كيلو سمن ونقلب المكونات حتى تمتزج مع السمن.
- ثم نضيف كوبًا من الحَلْيب تدريجيًا، ونقلب المكونات حتى تمتص العجينة الحَلْيب، مع ضرورة عدم المبالغة فِيْ مدة العجن.
- توضع العجينة فِيْ الثلاجة قبل ساعتين من التشكيل.
- ثم تشكل العجين على شكل كرات ضعف حجم كرة الحشوة.
- نصنع تجويفًا فِيْ كرة العجين، ونضع كرة من الحشوة، ثم نغلقها جيدًا.
- نقوم بحشو باقي الزلابية بنفس الطريقة ثم نضع الزلابية بعد الحشو فِيْ القالب لتشكيل المعمول بحيث يأخذ شكل مميز.
- نضع المعمول فِيْ صينية مدهُونة بالقليل من الزيت مع ترك فراغ بين كل قطعة والثانية.
- ثم اخبزيها فِيْ فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج بالكامل.
- عندما ينضج تمامًا، أخرج الصينية من الفرن واترك المعمول يبرد تمامًا.
- إنه مزين بمسحوق السكر ويوضع على طبق التقديم، ثم يقدم مع ألف صحة وعافِيْة.