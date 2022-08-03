معمول التمر الفاخر بطعم أحَلْى من الجاهز

معمول تمر فاخر وهِيْ من المخبوزات المرتبطة بالمناسبات والأعياد فِيْ العديد من الدول العربية، ويمكننا تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل بدلاً من شرائها جاهزة. موقع ثقافنيطريقة بسيطة للقيام بذلك معمول تمر فاخر طعمها أفضل من المجهزة.



مكونات معمول التمر الفاخر



كيلو دقيق متعدد الاستعمالات.

نصف كيلو سمن.

نصف كوب سمسم.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

كأس حَلْيب.

ملعقة كبيرة من نكهة المحَلْب.

.ربع ملعقة صغيرة ملح

الحشو

ربع كيلو فستق مطحون.

نصف كيلو عجوة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة سمن.

لتزيين

سكر غير محبب (اختياري).

كيف تستعد