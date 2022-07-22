معنى اسم جيهان، هذا هو عنوان مقالنا اليوم الذي يتكلم عن معاني الأسماء التي يختارها بعض الوالدين لأولادهم وذلك لتميزها عن غيرها من حيث الجمال ونبرة نطق الاسم فالآباء دائما يختارون الممتاز من الامور جميعها لأبنائهم وذلك لمحبتهم لهم وجعلهم هم الأوائل في كل شيء ومن الأسماء الجميلة التي تعتبر من اجمل الأسماء في العالم العربي ويطلق على الكثير من المشاهير اسم جيهان.

معنى اسم جيهان

معنى اسم جيهان في اللغة الفارسية هو العالم والحياة. على الرغم من أن اسم جيهان هو اسم قديم، إلا أنه يستخدم حتى يومنا هذا ويعتبر من الأسماء المعاصرة.

استخدم العرب اسم جيهان في الماضي لأنه كان من أكثر الأسماء شيوعًا في عصرهم.

اسم جيهان هو اسم أنثوي أجنبي، وهو ليس اسمًا عربيًا كما كان يعتقد الكثيرون سابقًا، حيث استخدموا هذا الاسم كثيرًا في الأيام الخوالي.

شخصية اسم جيهان

وتعد شخصية صاحبةها جيهان من أصعب الشخصيات التي يمكن التعامل معها، إذ لا يمكننا بسهولة معرفة ما يدور في خواطرها.

لكن الجدير بالذكر أن شخصية اسم جيهان شخصية جميلة ومريحة وتتميز بصفات طيبة كثيرة. إنها فتاة لديها الكثير من الحكمة، لذلك يحب الجميع أن يتشاور معها في كثير من جوانب الحياة.

إنها واثقة جدًا ومنظمة جدًا في حياتها، وكرببة منزل، فهي زوجة صالحة وقدوة جيدة لأطفالها.

إنها دائمًا ناجحة في العمل لأنه يتعين عليها تحمل مسؤولياتها.

الشيء السيئ فيها هو أنها عنيدة للغاية ومن الصعب تغيير رأيها.

عيوب اسم جيهان

كما نعلم جميعًا، كل شخص لديه صفات حسنة ويمكنه التغلب على هذه النواقص، وهذا ما وجدناه باسم جيهان، لأنها تتمتع بصفات جيدة، ولكن لديها أيضًا بعض النواقص منها

إنها فتاة واثقة وفخورة للغاية يمكن أن تتحول إلى مغرورة وغالبًا ما تكون متعجرفة تجاه الأشخاص من حولها.

تعتقد أنها أميرة، مما يعكس سماتها، مما يجعلها فتاة عنيدة تصر على آرائها، حتى لو كانت مخطئة، فهي شخص يصعب التعامل معها.

بغض النظر عما حدث، فهي لا تهتم بآراء أي شخص، ولن تتمكن من إقناعها حتى لو كان ذلك في مصلحتها.

كما تشمل عيوبها الغموض وحب الخصوصية، فهي لا تحب أن يرى أحد تفاصيل حياتها ومعرفة أفكارها الخاصة.

حكم تسمية اسم جيهان في الإسلام

اسم جيهان من أقدم الأسماء الأجنبية الفارسية التي استخدمها العرب قديماً في تسمية بناتهم، لكنهم لم يكونوا على علم بأن هذا الاسم أجنبي ولا يخص العرب، واستناداً إلى حقيقة أن الاسم هو أجنبي نوضح هل يجوز تسمية المسلمات بهذا الاسم أم لا.

يجب على الآباء المسلمين الحرص على اختيار أسماء محبة لأولادهم، وقد أكد علماء الإسلام على جواز تسمية الفتيات المسلمات باسم جيهان، حيث لا ضرر في هذا الاسم، ولا يوجد في الاسم ما يناقضه. الدين الإسلامي.

اسم جيهان

جو جو.

GG.

جينو.

هوغو.

جيجو.

لا لا.

توجو.

معنى جيهان بالانجليزي

يمكن كتابة اسم جيهان بعدة طرق سنشرحها، ولكن يجب أولاً ملاحظة أنه من الخطأ كتابة اسم جيهان بحرف G، ولكن مكتوب بالحرف J على ي

مشاهير باسم جيهان

جيهان خليل فازت الفنانة المغربية جيهان خليل بلقب أفضل ممثلة في مشروع الصب العربي في الموسم الأول، وبعد فوزها باللقب، قدمت أداءً جيدًا في بعض المسلسلات الرمضانية مثل الخانكة وحربانة منها، بما في ذلك قناة طاقة نور و Al. -حرام الهرم.

جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. ولدت عام 1933. اسمها الحقيقي جيهان صفوت رؤوف، ناشطة سياسية وباحثة اجتماعية وامرأة معنية بحقوق المرأة والشؤون السياسية المختلفة.

جيهان نصر ممثلة مصرية متقاعدة من مواليد 1972. ومن أشهر أدوارها مسلسل “المال والبنون” و “البراءة في ورطة”.

جيهان راتب ممثلة ومغنية مصرية. درست في مدرسة الراهبات الإيطالية حيث اكتشفت مواهبها الفنية. تخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس وواصلت دراستها. حصلت على درجة البكالوريوس ونجحت أيضًا في مسيرتها الفنية.

جيهان سلامة ولدت الفنانة المصرية جيهان سلامة عام 1970، بعد حصولها على بكالوريوس الآداب من الأكاديمية العليا للفنون المسرحية.

معنى اسم جيهان النفسي

تحدث علماء النفس عن المعنى النفسي لاسم “جيهان” وأهمية اختيار اسم فريد وجميل للأطفال. وينطبق هذا على معنى اسم جيهان، فهو فريد ولا يؤثر سلبا على صاحبه. على العكس من ذلك، فهذا الاسم يوحي بالتفاؤل والثقة بأن المستقبل دائمًا أجمل لأنه يعني الحياة والعالم.

وأوضحنا أيضًا أن اسم جيهان يعني العالم والحياة، لذا يمكننا القول إن هذا الاسم من الأسماء الجميلة جدًا التي يمكن أن تطلقها الفتيات.

انتهى مقالنا اليوم الذي كان بعنوان معنى اسم جيهان ولقد تناولنا فيه كل المعلومات التي تتعلق بهذا الاسم من جهة المعنى في كل اللغات وان هذا الاسم اسم الكثير من المشاهير في العالم العربي والعالم الإسلامي وان هذا الاسم يتميز بعدة انواع من المعاني التي يعبر عنها نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور والعافية في صحتكم .