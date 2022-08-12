معنى الدبكة هي الجوبي ، في ظل التسائل والبحث حول التعرف على الاغنية التي تتعلق بالدبكة هي الجوبي ، حيث عرفت هذه الأغنية من الأغاني المشهورة والتي ترجع الى الفنانة التي غنتها ميريام فارس وقد قامت بالغناء لهذه الأغنية باستخدام اللهجة العراقية الممزوجة بالتأثير اللبناني ، حيث أثارت الأغنية ضجة كبيرة في الوطن العربي ، وحظيت مشاهدات كبيرة منذ ظهوره على موقع يوتيوب ، وبالتالي سنتعرف على معنى الدبكة هي الجوبي، تابعوا معنا .

معنى الدبكة هو الغوبي

الجوبي هي إحدى الرقصات الفولكلورية البدوية المعروفة في دولة العراق. تشبه هذه الرقصة الدبكة في بلاد الشام وغيرها، بأغاني وألحان قوية لا تخطئها الأذن، ورثوها عن أجدادهم. يمارس بشكل شبه مستمر في حفلات الزفاف والمهرجانات. توجد بكثرة في وسط وجنوب وشمال وغرب العراق، وخاصة في الأنبار ونينوى وصلاح الدين.

معلومات عن اغنية “الدبكة جوبي”

أغنية الدبكة هي أغنية الجوبي، وهي من الأغاني الحديثة التي قدمتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على المسارح العربية. الناس اذ هي من الاغاني التي تم دمج اللهجة العراقية التقليدية فيها مع الدبكة اللبنانية التقليدية، حيث تألقت الفنانة ميريام في اداء هذه الاغنية من جميع النواحي.

كلمات اغنية الدبكة هي الغوبي

حققت أغنية الدبكة هي الجوبي نجاحاً واسعاً في الوطن العربي منذ بداية طرحها على موقع يوتيوب، ومازالت هذه الأغنية تحقق نجاحاً حتى هذه اللحظة.

من هي ميريام فارس – ويكيبيديا

ميريام فارس مغنية لبنانية. شاركت في العديد من المهرجانات الموسيقية، وعندما بلغت العشرين من عمرها بدأت بإصدار أول ألبوماتها عام 2003 وتصورت عدة أغنيات لتصبح مع الأيام واحدة من أشهر الفنانين في الوطن العربي.

رابط مشاهدة اغنية “الدبكة جوبي”.

غنت الفنانة ميريام فارس هذه الأغنية الحلوة “الدبكة جوبي” في أحد المسارح العربية. ميريام فارس هذه الأغنية على حسابها على اليوتيوب، وقد وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة.

تعرفنا علر السطور السابقة حول اهم المعلومات لمعنى الدبكة هي الجوبي ، والتي تعد ضمن الاغاني التي عرفت بشهرتها وحازت على اعجاب الكثير عبر الوطن العربي ، كما تتحدثنا اهم معلومات عن الفنانة ميريام فارس ، و رابط مشاهدة الاغنية على اليوتيوب.