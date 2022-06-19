معهد الإدارة العامة تسجيل دخول ipa.edu.sa

معهد الإدارة العامة ، حيث المعهد من الهيئات الحكومية المستقلة التي لها شخصية اعتبارية ، ويعمل المعهد على رفع كفاءة موظفي الدولة والعمل على إعدادهم علميًا لمساعدتهم على تحمل المسؤوليات المختلفة وممارسة الصلاحيات. بما يضمن رفع مستوى الإدارة ويدعم قواعد تطوير الاقتصاد الوطني للمملكة. كما يهتم المعهد بالمساهمة في التنظيم الإداري فيما يتعلق بالإدارة الحكومية وإسداء المشورة له بشأن جميع المشكلات الإدارية التي هي عرض على الوزارات أو الجهات الحكومية ، والمساعدة في إعداد البحوث المتعلقة بشؤون الإدارة والعمل على توثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة ، وسنشرح لك شروط القبول في معهد الإدارة العامة.

معهد الإدارة العامة تسجيل الدخول

يمكن لجميع المستفيدين من موظفي المعهد أو خريجيه أو متدربه في المملكة العربية السعودية الاستفادة من جميع خدمات منصة IPA إلكترونيًا من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة بالخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة المعهد من الرابط التالي: معهد الإدارة العامة.

ادخل إلى المنصة واختر قسم الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة.

تحديد (المستفيد) سواء (متدرب ، خريج ، منسوبي المعهد ، الجهات الحكومية ، الخ).

حدد الخدمة التي يريدها كل شخص وانقر فوق (تنفيذ).

تسجيل البيانات التي تطلبها المنصة للاستعلام عن الخدمة التي يرغب فيها كل شخص.

شروط القبول بالكلية

تقدم الطلبات إلى معهد الإدارة العامة لخريجي الثانوية العامة وحملة الشهادات الجامعية ، وفق بعض الشروط التي يجب توافرها ، ومن أبرزها ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة في الأقسام التالية (قسم العلوم الطبيعية ، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية ، قسم العلوم الشرعية) ، أو من المعاهد العلمية بتقدير عام لا يقل عن جيد وفقًا للشروط الخاصة. من المعهد.

يجب ألا يقل التصنيف العام لحاملي الشهادات الجامعية عن تقدير جيد جدًا.

وغيرها من الشروط التي يجب توافرها أثناء التقديم في المعهد والتي يجب أن يعرفها كل فرد.

رقم الاتصال لمعهد الإدارة العامة

يمكن الوصول إلى المعهد من خلال الرقم الموحد 8001248877 أو عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected] ، ويمكن تقديم جميع الأسئلة والاقتراحات لكل فرد.