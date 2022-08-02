معهد البنك الإسلامي للتنمية يقدم برنامجًا تدريبيًا مجانياً

ابتداءً من 15 أغسطس، ينظم معهد البنك الإسلامي للتنمية برنامجًا تدريبيًا باللغة العربية، من خلال الاتصال المرئي، حول مفهوم تحويل البنوك التقليدية إلى العمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

التدريب المجاني

يقدم البرنامج، الذي سيكون مجانيًا ومفتوحًا للجميع، الجوانب النظرية والعملية لعملية تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال المحاضرات ومقاطع الفيديو التعليمية، بهدف تطوير القدرات . التي تجمع بين الجوانب النظرية والعملية.

ينقسم البرنامج التدريبي إلى سبع وحدات، توضح كيفية إعداد وتطوير نظام المعلومات، والنظام المحاسبي للبنك الجديد، وكيفية تصميم وتطوير نظام الحوكمة الشرعية، وتدريب الكادر البشري العامل في البنك الإسلامي.

الوعي التنموي

سيتمكن المشاركون من تحديد الاختلافات وفهم طبيعة الأنشطة والمعاملات في كل من النظام المصرفي التقليدي والنظام المصرفي الإسلامي، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها البنوك الإسلامية كبديل عن المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية هذه الدورة هي جزء من جهود المعهد المصرفي للتنمية الإسلامية التي تهدف إلى زيادة الوعي بالخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي.