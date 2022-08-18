معهد الحرس الملكي يُخرّج عدداً من الدورات التدريبية في الرياض وجدة

بتوجيهات من رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري رعى رئيس هيئة العمليات اللواء محمد بن سعيد العمري تخريج سلسلة من الدورات (الضباط الأساسيون والأمنيون). الأفراد وأفراد الحماية) و (الدورة الفردية الأساسية) بمعهد الحرس الملكي بالرياض. وكان في استقباله قائد معهد الحرس الملكي اللواء الدكتور المهندس بندر بن ظافر القرني.

المهارات والمعرفة والخبرة

وأثناء الاحتفال ألقى قائد المعهد كلمة هنأ فيها الخريجين وأوصى باهتمامهم الشديد بنقل المهارات والمعارف والخبرات المكتسبة لوحداتهم، مسلطاً الضوء على أهمية التدريب والأهداف الإستراتيجية للمعهد. . في المرحلة التالية عرض لمهارات الدفاع عن النفس، وبعد ذلك أديت يمين الدورة الأساسية الفردية، ثم تم تكريم أفضل الدورات وتكريم منتسبي المعهد، وحضر الحفل رؤساء مجلس الإدارة. وسلسلة من قادة ومديري وحدات الحرس الملكي.

وفي الختام ألقى رئيس الجهاز التشغيلي كلمة بهذه المناسبة شكر فيها معالي رئيس الحرس الملكي على دعمه وضباط وأفراد ومدربين المعهد على جهدهم واحترافهم في التدريب. يميز منسوبي الحرس الملكي، مشيرين إلى أن التدريب والتعليم من وسائل الأمم لتحقيق المجد والقمم، ثم هنأ الخريجين وأوصوا بالعمل الجاد وأن يعكسوا ما تعلموه في الدورة في الشق العملي والتطبيقي في أعمال ومهام الحرس الملكي.

دورات معهد الحرس الملكي

من جهة أخرى رعى قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية اللواء سليمان بن فهد الهضيلي تخريج سلسلة دورات (تأسيس الضباط والأمن الشخصي وحماية الشخصيات) و (الدورة الأساسية). فرد) بمركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، بحضور رؤساء وضباط وموظفي الحرس الملكي بالمنطقة الغربية.

العلامات رئيس الحرس الملكي بمعهد الحرس الملكي