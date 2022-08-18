معين شريف لا تهتموا بالانحلال الفني للعديد من الأسماء عبر السوشال ميديا

اختتم النجم اللبناني معين شريف، مساء الأربعاء، حفلات مهرجان الفحيص الأردني ببوصلة غنائية أشعلت حماس الجمهُور الذي غنى معه طوال حفلته الموسيقية بمجموعة أغاني مميزة.

ومن أبرز الأغاني التي قدمها شريف على خشبة المسرح أغنية “قلبك طيب” و “أصعب كلمة” و “ويلي إن كنت تعلم” و “ميدلي عتبة طار الدوري”، وقد استمتع الجمهُور بتقديم أغنية “ميدلي”. اغاني الفنان وديع الصافِيْ وزكي ناصيف وفِيْروز.

وعلى هامش الحفل التقت كاميرا “فوشيه” بالفنانة معين شريف التي أجابت على العديد من الأسئلة المتعلقة بالمشهد الفني منها الحديث عَنّْ الأغنية الأقرب إلَّى قلبها من حيث كلماتها ولحنها، وإمكانية وجود فنان. من الجيل الجديد ليكون امتداداً لمسيرة عمالقة الموسيقى مثل وديع الصافِيْ وجورج وسوف ومدرسة الطرب الكبرى.

شهدت النسخة الثلاثين من مهرجان الفحيص الأردني العديد من الأنشطة المتنوعة والمتنوعة لمختلف الأذواق والشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، بمشاركة فنية وثقافِيْة محلية وعربية على المسرح الرئيسي للمهرجان الذي استقبل العديد من نجوم الغناء العربي.

وتم تسليط الضوء على الفعاليات الموازية، مثل ركن الطعام الشعبي، والبازار المحلي، وبرنامج “دارة حمزة للثقافة والفنون والإبداع”، بينما تميز المهرجان بإعطاء الفنان أولوية عالية وأهمية خاصة فِيْ العديد من الفعاليات المنظمة. من مسرح القناطر، بالإضافة إلَّى عرض المنتجات الحرفِيْة والفلكلورية وعروض الأطفال فِيْ بيت الفحيص.