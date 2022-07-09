مع استمرار حرب أوكرانيا وتراجع الأسعار.. بداية قوية لصادرات القمح الأوروبية

أفاد التجار والمحللون أن الطلب على قمح الاتحاد الأوروبي قوي فِيْ بداية موسم المحاصيل 2022-2023، حيث يسعى المستوردون للاستفادة من انخفاض الأسعار من مستويات قياسية و

سلطت عملية شراء نادرة للقمح الألماني هذا الأسبوع من قبل الهِيْئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرئيسي للحبوب فِيْ مصر، والتي زادت المشتريات المباشرة خارج المناقصات الدولية، الضوء على كَيْفَِيْة استفادة قمح الاتحاد الأوروبي فِيْ الشرق الأوسط وأفريقيا فِيْ الجزء الأول من المشروع الجديد. الموسم. الذي بدأ هذا الشهر.

وقال تاجر “يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلَّى تحمل نصيب كبير من أعباء تعويض القمح الأوكراني هذا الصيف”.

هناك حديث فِيْ السوق عَنّْ بيع مسبق كبير بشكل غير عادي لأكثر من مليون طن من القمح الألماني الجديد، بما فِيْ ذلك الصفقات مع إيران والمشترين فِيْ جميع أنحاء إفريقيا.

فِيْ فرنسا، من المتوقع أن يكون شهر يوليو، الذي عادة ما يكون هادئًا عَنّْدما يتعلق الأمر بالصادرات، أكثر نشاطًا مع موسم حصاد مبكر ونقص الخيارات للأسواق الرئيسية مثل الجزائر والمغرب لقمح البحر الأسود.

قال تجار إن احتياجات الاستيراد الكبيرة للمغرب، بعد أن أدى الجفاف إلَّى خفض محصوله، من المتوقع أن تشحن مئات الآلاف من الأطنان من القمح الفرنسي هذا الشهر.

أدى تراجع التجارة فِيْ البحر الأسود أيضًا إلَّى استفسارات حول القمح فِيْ الاتحاد الأوروبي من المشترين فِيْ جنوب شرق آسيا، بينما أشارت حديث السوق هذا الأسبوع حول الاهتمام المتجدد من الصين، وهِيْ وجهة رئيسية لصادرات القمح الفرنسي فِيْ المواسم الأخيرة، إلَّى أن الطلب قد يزداد أكثر.

تتوقع مفوضية الاتحاد الأوروبي صادرات قياسية من القمح اللين من الاتحاد الأوروبي تبلغ 38 مليون طن فِيْ 2022-2023.

لكن بعض المحللين يستبعدون موسمًا قياسيًا، ويتوقعون صادرات تقترب من 30 مليون طن، حيث يشيرون إلَّى توقعات متباينة للحصاد فِيْ الاتحاد الأوروبي والمنافسة من روسيا، التي تخفف ضرائب الصادرات.