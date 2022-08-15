مع اقتراب اجتماع الحسم.. كَيْفَ يحدد البنك المركزي سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل برئاسة طارق عامر لتحديد سعر الفائدة على الودائع والإقراض.

وتشير معظم التوقعات إلَّى اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5٪ و 1٪، فِيْما قرر قلة من الاقتصاديين تثبيت سعر الفائدة فِيْ الاجتماع المقبل.

فِيْ هذا التقرير نقدم لكَمْ إجابة للعديد من الأسئلة المتداولة التي تدور فِيْ أذهان البعض عَنّْد البحث عَنّْ سعر الفائدة، بما فِيْ ذلك ماذا يعَنّْي سعر الفائدة من المسؤول عَنّْ تحديد سعر الفائدة كَيْفَ يتم تحديد سعر الفائدة كَيْفَ سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار والتضخم كَيْفَ يؤثر سعر الفائدة على المواطن العادي

ما هُو سعر الفائدة

معدل الفائدة هُو إدارة رئيسية للبنوك المركزية فِيْ العالم للسيطرة على السياسات النقدية فِيْ الدول، والتحكَمْ فِيْ حركة السيولة، وسعر الفائدة هُو العائد على رأس المال الذي يدفعه البنك المركزي عَنّْد إيداع الأموال لديه، لليلة أو أي فترة زمنية محددة، وتستخدم البنوك المركزية سعر الفائدة لتحصيل السيولة من السوق أو العكس، وسعر الفائدة هُو العائد على رأس المال

من الذي يحدد أسعار الفائدة

تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة من خلال لجان تدرس الأوضاع الاقتصادية فِيْ الدولة، وهُو مؤشر للبنوك التجارية لتحديد سعر الفائدة بناءً على سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي.

كَيْفَ يتم تحديد أسعار الفائدة

تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة بناءً على العرض والطلب، فإذا زاد الطلب على المعروض النقدي، يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة، مما يؤدي إلَّى انخفاض معدلات الإقراض فِيْ القطاع الاقتصادي، وزيادة المعروض من رأس المال يقلل من أسعار الفائدة والعكس صحيح.

كَيْفَ يواجه البنك المركزي التضخم برفع سعر الفائدة

يرفع البنك المركزي سعر الفائدة للحد من التضخم، فهُو ببساطة يزيد من سعر الفائدة على الاقتراض، مما يؤدي إلَّى

تفكير عملاء البنوك وأولئك الذين يبحثون عَنّْ أموال لمشاريعهم أو لأنهم بحاجة إلَّى التفكير أكثر من مرة قبل الاقتراض،

يؤجل العديد من العملاء فكرة القروض حتى ينخفض ​​سعر الفائدة، حيث تنخفض تكلفة القرض بالنسبة لهم.

قد يؤجل قرار تأجيل الاقتراض شراء سلعة أو خدمة، أو توسيع مشروع.

وهذا يؤدي إلَّى انخفاض السيولة فِيْ السوق، وانخفاض الاستهلاك، مما سيؤثر على انخفاض معدلات التضخم.

الهدف الأساسي من رفع سعر الفائدة هُو تقليل السيولة فِيْ السوق لإبطاء الاستهلاك، وهِيْ الأداة الأولى فِيْ توجيه التضخم فِيْ الاقتصاد.

رفع الفائدة يدفع المواطنين إلَّى ادخار أموالهم فِيْ البنوك على شكل ودائع وشهادات ادخار للحصول على فائدة عالية، وبالتالي يمكن للبنك المركزي سحب السيولة

كَيْفَ يؤثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد

تؤدي الزيادة فِيْ سعر الفائدة إلَّى تقليل الطلب على الاقتراض

رفع سعر الفائدة يزيد الطلب على إيداع الأموال وادخارها فِيْ البنوك

رفع سعر الفائدة يؤدي إلَّى تراجع أو تباطؤ معدلات النمو

تؤدي الزيادة فِيْ سعر الفائدة إلَّى انخفاض الإنفاق

تتأثر القطاعات الإنتاجية سلباً برفع أسعار الفائدة

كَيْفَ يؤثر رفع سعر الفائدة على المواطن العادي