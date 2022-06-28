مع الأهلي فِيْ الدرجة الأولى.. “13 فريق” لعبوا فِيْ الدوري الممتاز

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمشاركة فِيْ الدرجة الأولى بالدوري الأصفر “موسم 2022-2023″، لأول مرة فِيْ تاريخه.

الأهلي، المتوج بلقب الدوري السعودي 3 مرات، لم يشارك قط فِيْ دوري الدرجة الأولى، بعد أن شارك فِيْ جميع مباريات الدوري السعودي، منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز فِيْ موسم 1976 م. من تصفِيْات الدوري موسم 1974-1975، أو مع تطبيق نظام دوري المحترفِيْن فِيْ موسم 2008-2009.

الأهلي يشارك فِيْ الدرجة الأولى الدوري الأصفر “موسم 2022-2023″، برفقة أندية الفِيْصلي، الحزم، الحجر، الجبلين، أحد، القادسية، الخلود، العروبة.، نجران، العين، الأخدود، الساحل، الشعلة، جدة، العربي، القيصومة، الرياض. .

سيشهد الدوري الأصفر فِيْ موسمه المقبل مشاركة 18 فريقًا، من بينهم 13 فريقًا سبق لهم اللعب فِيْ الدوري السعودي الممتاز و 5 فرق لم يتم ترقيتهم سابقًا إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلَّى 4 فرق سبق أن شاركت فِيْ الدوري الممتاز. شارك فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يلعب فِيْ الدوري المحترف من قبل، منذ انطلاقه فِيْ موسم 2008-2009.

فِيْما يلي نستعرض أندية الدوري الأصفر للصف الأول وعدد مشاركتهم فِيْ الدوري السعودي الممتاز.

الأهلي 48

الفِيْصلي 13

العبوات 9

الصحراء 6

الجبلين 3 (لم يشارك قط فِيْ دوري المحترفِيْن)

الشمس 12

القادسية 38

الخلود 0

العروبة 2

نجران 10

العين 1

الأخدود 0

الساحل 0

الشعلة 7

جدة 1 (لم يلعب قط فِيْ دوري محترف)

العربي 1 (لم يشارك قط فِيْ دوري المحترفِيْن)

القيصومة 0

الرياض 25 (لم يشارك قط فِيْ دوري المحترفِيْن)