 التخطي إلى المحتوى

مع الأهلي فِيْ الدرجة الأولى.. “13 فريق” لعبوا فِيْ الدوري الممتاز

كتب newsaفي آخر تحديث
مع الأهلي فِيْ الدرجة الأولى.. “13 فريق” لعبوا فِيْ الدوري الممتاز

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي للمشاركة فِيْ الدرجة الأولى بالدوري الأصفر “موسم 2022-2023″، لأول مرة فِيْ تاريخه.

الأهلي، المتوج بلقب الدوري السعودي 3 مرات، لم يشارك قط فِيْ دوري الدرجة الأولى، بعد أن شارك فِيْ جميع مباريات الدوري السعودي، منذ انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز فِيْ موسم 1976 م. من تصفِيْات الدوري موسم 1974-1975، أو مع تطبيق نظام دوري المحترفِيْن فِيْ موسم 2008-2009.

الأهلي يشارك فِيْ الدرجة الأولى الدوري الأصفر “موسم 2022-2023″، برفقة أندية الفِيْصلي، الحزم، الحجر، الجبلين، أحد، القادسية، الخلود، العروبة.، نجران، العين، الأخدود، الساحل، الشعلة، جدة، العربي، القيصومة، الرياض. .

سيشهد الدوري الأصفر فِيْ موسمه المقبل مشاركة 18 فريقًا، من بينهم 13 فريقًا سبق لهم اللعب فِيْ الدوري السعودي الممتاز و 5 فرق لم يتم ترقيتهم سابقًا إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلَّى 4 فرق سبق أن شاركت فِيْ الدوري الممتاز. شارك فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يلعب فِيْ الدوري المحترف من قبل، منذ انطلاقه فِيْ موسم 2008-2009.

فِيْما يلي نستعرض أندية الدوري الأصفر للصف الأول وعدد مشاركتهم فِيْ الدوري السعودي الممتاز.

الأهلي 48

الفِيْصلي 13

العبوات 9

الصحراء 6

الجبلين 3 (لم يشارك قط فِيْ دوري المحترفِيْن)

الشمس 12

القادسية 38

الخلود 0

العروبة 2

نجران 10

العين 1

الأخدود 0

الساحل 0

الشعلة 7

جدة 1 (لم يلعب قط فِيْ دوري محترف)

العربي 1 (لم يشارك قط فِيْ دوري المحترفِيْن)

القيصومة 0

الرياض 25 (لم يشارك قط فِيْ دوري المحترفِيْن)