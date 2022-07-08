مع تراجع الأسعار عالمياً.. مصر تكثف مشتريات القمح عبر صفقات مباشرة

كثفت الهِيْئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي فِيْ مصر، مشترياتها المباشرة من القمح المستورد هذا الأسبوع، حيث قامت بالشراء دون طرح مناقصات دولية، بل

حتى الآن، اشترت هِيْئة الأوراق المالية والسلع حوالي 1.3 مليون طن من القمح فِيْ عام التسويق الجديد الذي بدأ فِيْ يوليو، وسط تراجع فِيْ الأسعار العالمية لم يشهده منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير.

اشترت السلطة 815 ألف طن من القمح، معظمها من القمح الفرنسي، فِيْ مناورة الأسبوع الماضي، وهِيْ أكبر عملية شراء منفردة منذ سنوات.

وقالت مصادر مطلعة إن السلطة اشترت، الاثنين الماضي، 444 ألف طن أخرى مباشرة من شركات تجارية، و 63 ألف طن قمح ألماني فِيْ صفقة مباشرة.

قال التاجر هشام سليمان المقيم فِيْ القاهرة إن شراء القمح الألماني كان إعادة بيع من شركة مقرها القاهرة والتي عادة ما تزود القمح للقطاع الخاص فِيْ مصر، مما يمثل تحولًا نادرًا من الموردين الدوليين الذين تعتمد عليهم السلطة عادة.

قال نعماني نعماني مستشار وزير التموين لرويترز إن الهِيْئة تدرس عددا من السبل لشراء القمح وتسعى لمزيد من المرونة.

وقال نعماني “نقوم بعمليات شراء من خلال المناقصات والصفقات المباشرة والبروتوكولات الدائمة على المستويين الإقليمي والدولي”.

ويعتقد أن عملية الشراء تمت فِيْ الخامس من يوليو، وكانت هناك شائعات غير مؤكدة فِيْ السوق أن سعر الطن بما فِيْ ذلك الشحن بلغ نحو 420 دولارًا.

سيكون هذا أعلى من 416 دولارًا للطن الذي يُعتقد أن هِيْئة الأوراق المالية والسلع دفعته لشراء القمح الفرنسي والروسي والروماني يوم الاثنين.

وقال متداول “يبدو أن الهِيْئة تمضي بشكل مكثف للغاية فِيْ استراتيجيتها الجديدة للمشتريات المباشرة بدون عروض”.

لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم إجراء المزيد من عمليات الشراء، لكن لم يتم الإعلان عَنّْها.

وكان وزير التموين قد قال فِيْ وقت سابق إن الحكومة تستهدف شراء ما يقرب من 5 إلَّى 5.5 مليون طن من القمح المستورد فِيْ العام المالي 2022-2023.

اشترت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم، ما يقل قليلاً عَنّْ 4 ملايين طن من القمح من محصولها المحلي حتى الآن، أي أقل من المستهدف البالغ 5.5 مليون طن.