مع تراجع بأكثر من الثلث.. الاقتصاد الأوكراني يئن تحت وطأة الدمار

انخفض الناتج الاقتصادي الأوكراني بأكثر من الثلث فِيْ الربع الثاني من هذا العام بسبب الحرب الروسية المستمرة.

أعلن مكتب الإحصاء الأوكراني، اليوم الخميس، تراجع الناتج الاقتصادي بنسبة 37.2 بالمئة فِيْ الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع انهِيْار البنية التحتية فِيْ البلاد، والصادرات والاستهلاك.

بعد انخفاض بنسبة 15.1٪ فِيْ الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الربع الأول، كشف الانهِيْار الاقتصادي فِيْ أبريل / نيسان – يونيو / حزيران عَنّْ الدمار الذي خلفته الحرب، التي تركت خمس البلاد محتلة، وخنقت قطاعات التصدير الرئيسية، وعانت جاهدة لتمويل جهد عسكري للدفاع عَنّْ البلاد. .

نما الاقتصاد الأوكراني فِيْ عام 2022 بنسبة 3.4٪.

تم تدمير مدينة ماريوبول الساحلية فِيْ جنوب شرق أوكرانيا إلَّى حد كبير، إلَّى جانب مصنع الصلب الخاص بها. أوقفت العديد من الشركات الإنتاج تمامًا، بينما تعتمد الدولة على المساعدات المالية والأسلحة من الخارج.

بالإضافة إلَّى عشرات الآلاف الذين قتلوا فِيْ الحرب، تقدم الأرقام الصادرة عَنّْ مكتب الإحصاء الحكومي يوم الخميس لمحة عَنّْ الخسائر الاقتصادية للحرب. وقال البنك المركزي الأوكراني، الذي أبقى سعر الفائدة القياسي عَنّْد 25٪ يوم الخميس، إن أي احتمال للتعافِيْ يعتمد على “متى تنتهِيْ المرحلة النشطة من الحرب”.

بالنظر إلَّى السيناريوهات المختلفة لتباطؤ القتال وما إذا كانت الموانئ قد بدأت فِيْ العمل مرة أخرى، قال البنك المركزي فِيْ كييف إن النمو قد يستأنف العام المقبل.

أظهرت بعض المؤشرات علامات إيجابية فِيْ أغسطس، حيث بدأت بعض صادرات الحبوب فِيْ مغادرة موانئ البلاد على البحر الأسود إلَّى دول الاتحاد الأوروبي، وشهدت محاصيل الحبوب انتعاشًا فِيْ الأراضي التي تسيطر عليها كييف، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد على موقعها على الإنترنت.

توقفت شحنات المحاصيل الأوكرانية، وهِيْ مصدر رئيسي لإيرادات الصادرات، لعدة أشهر بسبب الحصار العسكري الروسي على الموانئ البحرية.

وقالت الوزارة إن الانكَمْاش الاقتصادي للعام ككل قد يصل إلَّى 33٪.