مع طرحه اليوم.. آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني

أعادت الإدارة العامة للمرور نشر مقطع فيديو توضيحي لآلية الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية، والذي سيتم عرضه اليوم الأحد.

تمكين النظام الأساسي#مباركيمكن للمستخدمين المشاركة في المزاد والحصول على اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الإدارة العامة للمرور.

تعرف على كيفية المشاركة في مزاد لوحة الترخيص الإلكتروني

# المرور_السعودي pic.twitter.com/80zFuRXsFf

– المرور السعودي (eMoroor) 31 يوليو 2022

متاح على منصة أبشر

تطلق الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، المزاد الإلكتروني للوحات المميزة، عبر منصة أبشر، والذي سيتيح للراغبين في اقتناء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر العموميات. مديرية المرور.

ومن المقرر أن ينطلق مزاد اللوحات الإلكترونية على منصة أبشر، اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل.

كيف تدخل خدمة المزاد

تتضمن آلية الدخول إلى خدمة المزاد الإلكتروني للوحات الترخيص ما يلي

بالدخول إلى منصة أبشر، بالنقر على أيقونة خدماتي، اختر حركة المرور، اختر خدمة مزاد لوحات الترخيص الإلكترونية، اختر نوع لوحات ترخيص المركبات.