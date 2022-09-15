مع غياب روسيا.. هل أمريكا الحصان الأسود لأوروبا فِيْ حرب الطاقة

تشير البيانات الخاصة بإنتاج النفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة، خلال السنوات السبع الماضية، إلَّى أن متوسط ​​نمو الإنتاج السنوي فِيْ هذا القطاع لا يتجاوز 4٪ – 5٪.

من ناحية أخرى، تضاعفت إمدادات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي لأوروبا والمملكة المتحدة، وبدرجة أقل، النفط الخام، خلال الأشهر الماضية، فِيْ محاولة لتعويض غياب الغاز الروسي عَنّْ الاتحاد الأوروبي، و لتنويع الإمدادات.

ومع ذلك، فإن اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الأمريكية قد يحمل العديد من المخاطر، المرتبطة بالظروف التقنية والمناخية التي قد تؤثر على استمرار الإمدادات من مصادر الطاقة التقليدية عبر المحيط الأطلسي.

فِيْ الولايات المتحدة، يقول المسؤولون التنفِيْذيون إنهم لا يستطيعون زيادة إمدادات النفط والغاز فِيْ الوقت المناسب لوقف أزمة الطاقة الشتوية فِيْ القارة.

النقص الخام

بالعودة إلَّى السنوات الماضية، تشهد الولايات المتحدة نقصًا فِيْ النفط الخام والغاز الطبيعي، فِيْ فترة ما، بسبب موسم الأعاصير من جهة، والبرد فِيْ الشتاء من جهة أخرى، مما يفقد مؤقتًا عَنّْاصر الإنتاج.

حذرت صناعة النفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة هذا الأسبوع من أنها لا تستطيع إنقاذ أوروبا حيث زادت إمدادات النفط والغاز هذا الشتاء وسط مخاوف من أن يؤدي انخفاض الصادرات الروسية إلَّى دفع أسعار النفط الخام إلَّى ما فوق 100 دولار للبرميل.

على الرغم من انخفاض أسواق النفط فِيْ الأسابيع الأخيرة، إلا أن فترة الراحة قد تنتهِيْ عَنّْدما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على المبيعات الروسية حيز التنفِيْذ الكامل فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

تحذير أمريكي

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين هذا الأسبوع من أن الحظر “قد يتسبب فِيْ ارتفاع أسعار النفط”، وهُو تقدير مرجح قد يبدأ بحلول ديسمبر من هذا العام، مع بدء تنفِيْذ حزمة العقوبات التي تؤثر على صناعة النفط.

يعتقد مشغلو النفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة، الذين يمتلكون احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، أنه يمكن استخدامها لتخفِيْف أزمة الطاقة الأوروبية، لكنهم لن يكونوا قادرين على زيادة الإمدادات بالسرعة الكافِيْة لمنع نقص الشتاء.

تشير البيانات التاريخية لإنتاج النفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة، على مدى السنوات السبع الماضية، إلَّى أن متوسط ​​نمو الإنتاج السنوي فِيْ القطاع لا يتجاوز 4٪ – 5٪، وهُو نمو قد يلبي فقط احتياجات السوق الأمريكية.

تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي يبلغ 11.8 مليون برميل يوميًا، لكنها فِيْ المقابل هِيْ ثاني أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم بعد الصين بمتوسط ​​يومي يبلغ 6.2 مليون برميل.

وبالتالي، لن يكون لدى الولايات المتحدة أي خطط إنقاذ للدول الأوروبية خلال الشتاء المقبل، مما يجعل من المرجح أن ترتفع الأسعار فوق 120 دولارًا للبرميل، أو ة العقوبات النفطية الروسية.

من الناحية العملية، تأتي الزيادة فِيْ صادرات النفط والغاز المسال من الولايات المتحدة إلَّى أوروبا للاستفادة من ارتفاع الأسعار فِيْ أوروبا، لكن حجم الصادرات يقترب الآن من الحد الأقصى.

يوم الأربعاء، نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عَنّْ سكوت شيفِيْلد، الرئيس التنفِيْذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، عَنّْ إمكانية زيادة كبيرة فِيْ الإنتاج من صناعة النفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة. قال “لا أتوقع ذلك”.

وقال شيفِيْلد، الذي يدير واحدة من أكبر منتجي النفط فِيْ الولايات المتحدة “نحن لا نضيف حفارات ولا أرى أي شخص آخر يضيف حفارات”. “أسعار النفط الخام قد ترتفع فوق 120 دولارا للبرميل هذا الشتاء مع تقلص الإمدادات.”

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن مبيعات النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط فِيْ العالم، قد تنخفض بنحو 20٪ عَنّْدما يسري الحظر الأوروبي بالكامل.

المسألة الثالثة، التي قد تشير إلَّى فشل اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة، والتي تخشى منتجي النفط الصخري من تحرك قد تتخذها أوبك، هِيْ قلق التجار الأمريكيين المتزايد بشأن قدرة مجموعة أوبك المنتجة للنفط على زيادة العرض.

مناخياً، يعاني جزء كبير من المحيط الأطلسي عادة من ظروف مناخية قاسية فِيْ الشتاء قد تعطل أو تؤخر إمدادات الطاقة من الجزء الشرقي من المحيط إلَّى الشق الغربي “أوروبا”.