مع مبادرة “الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية”.. الإمارات أرض الفرص

حوافز استثمارية عالية الجودة

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة عالمية جديدة للجيل القادم تهدف إلَّى جذب 300 من أفضل شركات التكنولوجيا فِيْ العالم، مما يجعلها أرض الفرص.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً فِيْ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 للعام الخامس على التوالي.

عززت دولة الإمارات مكانتها كرأس مال عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز التي وضعتها فِيْ موقع جاذب للاستثمار، حتى فِيْ أصعب سنوات الاقتصاد العالمي.

فِيْ عام 2022، الذي صُنف على أنه أصعب عام اقتصاديًا منذ الكساد الكبير عام 1929، نجحت الإمارات فِيْ جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية.

لقد وجدت الشركات الدولية أن العمل فِيْ الإمارات العربية المتحدة ليس فقط لتحقيق الأرباح، ولكن طريقة رائعة للتقدم بسرعة فِيْ وظائف رواد الأعمال والموظفِيْن، مما يمهد الطريق لفرص جديدة ومسؤولية أكبر.

تقدم دولة الإمارات العديد من الحوافز للمستثمرين، وتدعم ريادة الأعمال، وتضع حوافز لزيادة عدد الشركات التي يتم إنشاؤها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل القومي.

الجهات الحكومية ترفع معوقات تدفق الاستثمارات. منذ تأسيسها، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة حوافز للمستثمرين وهِيْ تمضي قدمًا فِيْ جعل بيئتها أكثر قدرة على المنافسة فِيْ جذب الاستثمارات الأجنبية.

100٪ ملكية كاملة للشركات

سُمح للمستثمرين من جنسيات مختلفة بتأسيس وامتلاك شركات بالكامل فِيْ دولة الإمارات وفِيْ جميع المناطق، بعد صدور قانون الشركات التجارية فِيْ عام 2022، وغياب شرط وجود وكيل حكومي لشركة أجنبية. الراغبين فِيْ فتح فرع وممارسة نشاطه فِيْ الدولة.

40 منطقة حرة لتأسيس الشركات

هناك أكثر من 40 منطقة حرة تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100٪. توفر الدولة مرونة للمستثمرين فِيْ اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم، وتنتشر المناطق الحرة على جميع أراضي الدولة. يسمح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والإعفاء من الضرائب.

الاستثمار فِيْ جميع الأنشطة الاقتصادية

يمكن للمستثمرين الأجانب فِيْ الإمارات الاستثمار فِيْ قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم والصحة والبناء وغيرها، وتتجاوز الأنشطة الاقتصادية المتاحة 2000 نشاط، واستبعد القانون عددًا محدودًا جدًا من الأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي. تأثير.

تملك جميع الأشكال القانونية للشركات

بعد صدور القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2022 بشأن الشركات التجارية، تم السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك جميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن البسيطة.، وشركات التضامن.

عدم اشتراط وجود وكيل مواطن

لم يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة فِيْ فتح فرع ومزاولة أنشطتها فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون لها وكيل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وهِيْ ميزة مهمة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز سهُولة التعامل معها. ممارسة الأعمال التجارية فِيْ الدولة ويمنحها مزيدًا من الشفافِيْة.

الرقابة على مجالس إدارات الشركات المساهمة

لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمنح المستثمرين الأجانب الحق فِيْ السيطرة الكاملة على أسهمهم فِيْ الشركات، ما لم يكن هناك مرسوم أو قرار. يوفر خلاف ذلك.

بدون حد أدنى لرأس المال

يوجه القانون فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة المستثمرين لتحديد رأس المال فِيْ عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات. لكنها لم تتطلب حداً أدنى من رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يسهل على المستثمرين تأسيس الشركات وتأسيس الأعمال التجارية، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر فِيْ تخطيط مشاريعهم.

بدون ضريبة الدخل والتحويل إلَّى جميع الأرباح

لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد أو المستثمرين أو الشركات باستثناء شركات النفط وفروع البنوك الأجنبية. كَمْا تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هِيْ مزايا يتمتع بها المستثمرون فِيْ الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.

جولدن ريزيدنس للمستثمرين

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة نظام تأشيرة الإقامة الطويلة، لفترات تتراوح من خمس إلَّى عشر سنوات، للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب. يتيح ذلك للمقيمين فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلاتهم الراغبين فِيْ الإقامة للعمل والعيش والدراسة فِيْ الدولة، إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والاستمتاع بإقامة طويلة.

سهُولة الاستعانة بالعمال المحترفِيْن

تعتبر دولة الإمارات حاضنة للكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري للموهُوبين فِيْ قطاعات اقتصادية حيوية ومهمة، لما تتميز به من مرونة فِيْ سياسات العمل وسهُولة استقطاب العمالة الوافدة. أتاح قطاع العمل المتنامي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة بناء كوادر عالية التخصص فِيْ مختلف التخصصات.

تعريفة جمركية منخفضة

ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة على ترسيخ مكانة الإمارات كَمْركز عالمي للتجارة، وتتراوح قيمة التعريفات الحكومية فِيْ الإمارات بين صفر و 5٪ فقط. لذلك، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً فِيْ التجارة، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً فِيْ إعادة التصدير.