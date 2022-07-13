مع مطالبة “نفتوغاز” تجميد ديونها.. تزايد المخاوف من تخلف أوكرانيا عَنّْ السداد

وقد طلبت من دائنيها الدوليين تأجيل مدفوعات ديونها لمدة عامين، مما عزز التوقعات بأن الحكومة قد تفعل الشيء نفسه قريبًا.

فِيْ 19 يوليو، يحين مَوعِد استحقاق سندات نفتوجاز، بالإضافة إلَّى دفعتين للفائدة بقيمة 335 مليون دولار.

وقالت الشركة إن الُغُزو الروسي جعلها تعاني من نقص فِيْ السيولة لأن العديد من عملائها غير قادرين الآن على دفع فواتيرهم.

وذكرت “نافتوجاز” فِيْ طلبها لتجميد المدفوعات أن الُغُزو الروسي المستمر أدى إلَّى “تدهُور اقتصادي وتجاري كبير فِيْ أوكرانيا”، وأن فشل عملائها فِيْ سداد مدفوعاتهم “أثر سلباً على مركز السيولة لديها”.

تعتبر Naftogaz مصدرًا رئيسيًا للدخل لأوكرانيا، حيث ساهمت بنحو 17 ٪ من إجمالي إيرادات الميزانية العامة العام الماضي.

قبل الحرب، كان يعمل فِيْ الشركة أكثر من 50000 موظف.

سيزيد تجميد السداد التوقعات بأن الحكومة ستتخذ إجراءً مماثلاً قبل دفع ما يقرب من مليار دولار من السندات السيادية المستحقة فِيْ سبتمبر، على الرغم من أنها قالت حتى الآن إنها تعتزم السداد.