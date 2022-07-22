مغادرة بن شرقي وأوناجم مصر بعد إنهاء مشوارهم الكروي مع الزمالك

الثنائي المغربي غادر أشرف بن شرقي وأوناشيم مصر صباح اليوم الجمعة 22 يوليو 2022 فِيْ طريقهم لبلدهم المغرب ومعها أنهى اللاعبان مسيرتهما الكورية مع نادي الزمالكجاء ذلك بعد مشاركتهم فِيْ نهائي كأس مصر 2022 الذي انتهى بفوز الزمالك على الأهلي بهدفِيْن مقابل هدف واحد فِيْ المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس. حالة بدنية عالية وتركيز كبير على المجال.

ترك بن شرقي وأوناجم القاهرة

لقد غادر بن شرقي وأوناجم أفاد لاعبو نادي الزمالك فِيْ مصر صباح اليوم الجمعة، بحسب تصريحات لمسؤول الجهاز الفني لنادي الزمالك.

انا كنت نادي الزمالك تم الإعلان عن يوم الخميس بعد النهاية. مباراة الزمالك والأهلي فِيْ كأس مصر 2022، حول انتهاء رحَلْة الثنائي المغربي مع النادي، بعد انتهاء تعاقدهما مع النادي وعدم استعدادهما للتجديد.

انا كنت أشرف بن شرقي وأوناشيم واتفقوا مع مديري نادي الزمالك على مغادرة القلعة البيضاء ومصر بعد انتهاء المباراة، وعدم المشاركة فِيْ المباراة القادمة ضد نادي سموحة فِيْ الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز المقرر أن تكون. الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

بن شرقي يعلن مغادرته الزمالك برسالة وداع

قال اللاعب المغربي أشرف بنشرقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” إنه يودع جماهِيْر نادي الزمالك بعد 3 سنوات فِيْ النادي.

وكتب اللاعب المغربي على انستجرام شكرا لك الزمالك شكرا لإدارة الزمالك وشكرا للاعبي الزمالك وبفضل كل الاجهزة الفنية والطبية ولكل من عمل معهم شكرا جزيلا. جماهِيْر الزمالك “.

وأضاف “بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك فِيْ أنني سأصل إلى تلك الفقرة، فقد حانت اللحظة التي تمنيت لو لم تأت”.

كَمْا أكَمْل اللاعب المغربي اشرف بن شرقي“لا أستطيع أن أنكر حظك. لقد دعمتني فِيْ أوقات الرخاء والشدائد. لقد كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح، التي لم أشعر فِيْها أبدًا بأنني غريب وأجنبي، ولكن بصفتي ابنًا لأبناء الصالحين فِيْ بيت.”