مغالطات و خرافات حول التوحّد عليك نسيانها

أخطاء وأساطير التوحد التي يجب أن تنساها – التوحد هو أحد أكثر الاضطرابات إثارة للجدل وإرباكًا، مما ساهم في انتشار الخرافات حوله. ونشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية مقالاً بقلم المعلمة والكاتبة الأمريكية إيمي بوينتون، كشفت فيه المزيد من الحقائق عن مرض التوحد.

فيما يلي بعض الخرافات المتعلقة بالتوحد التي يرغب الأطباء في عدم تصديقها

– مجردة من المشاعر

يستطيع معظم الأطفال المصابين بالتوحد التعرف على مشاعر أقرانهم من خلال مطابقتها معهم، وغالبًا ما يكونون قادرين على التعرف على مشاعر السعادة والحزن، بينما يواجهون صعوبة في التعرف على مشاعر الخوف والمفاجأة.

يفضلون العزلة

تقول تامارا بجامبي، استشارية طب الأطفال “كان العديد من المراهقين الذين أراهم في عيادتي الخاصة سعداء لأن يكونوا بمفردهم عندما كانوا أصغر سناً، لكنهم حريصون على تكوين صداقات وبناء علاقات مع تقدمهم في السن”.

الإعاقة الذهنية

الاعتقاد بأن الأشخاص المصابين بالتوحد يعانون من إعاقة ذهنية هو فكرة خاطئة. وفقًا لكتاب “تعليم الأطفال المصابين بالتوحد” الصادر عن المجلس القومي للبحوث في الولايات المتحدة، يمكن للأطفال استخدام ذكائهم لتعويض نقص القدرات لديهم.

يصاب الأطفال بالتوحد بسبب إهمال الوالدين

تشير دراسة نشرتها مجلة طبية بولندية إلى أن علامات التوحد تظهر عندما يكون الطفل جنينًا ويمكن أن تعود إلى عوامل أخرى بعد الولادة. لا علاقة لكيفية رعاية الوالدين للطفل بالتوحد، لكن سوء المعاملة يزيد الأعراض تعقيدًا.

المفاهيم الخاطئة والأساطير حول التوحد يجب أن تنساها أنانية وغير مبالية

قال الدكتور هاجرتي إن الأشخاص المصابين بالتوحد قد يبدون غير مبالين، لكنهم ليسوا مضطربين نفسيا ويواجهون صعوبة في رؤية الأشياء من منظور الآخرين. بدلاً من ذلك، يشعرون بمشاعر الآخرين، لكن معاناتهم ناتجة عن عدم قدرتهم على إظهار الاهتمام بالآخرين.

اتباع نظام غذائي صارم يشفي من مرض التوحد

يعتقد الكثيرون أن اتباع نظام غذائي خاص خالٍ من الكازين والغلوتين يخفف من أعراض هذا الاضطراب. وأشار باغامبي إلى أنه “لا يوجد دليل علمي على أن حصر طفلك في نظام غذائي سيشفيه من التوحد”.