مغامرات تلفريك الهدا تجذب زوار الطائف

يعتبر تلفريك الهدا بمحافظة الطائف الوجهة السياحية الأكثر تشويقًا وتفاعلية لمحبي التجارب الممتعة، حيث يجد عشاق المغامرة أطول خط تلفريك في المملكة بين قمة الجبل والمشي من وادي النعمان، وهو أمر مثير خبرة. داخل سيارة بانورامية في رحلة مدتها أكثر من 25 دقيقة، يقطع الزائر حوالي 4 كيلومترات للاستمتاع والتأمل بأجمل المناظر الطبيعية والتاريخية للطرق الجبلية القديمة مثل درب كارا الأثرية أو ما يسمى درب الجمله ويأخذ اجمل الصور التذكاريه.

أجمل الأنشطة السياحية الترفيهية.

يحرص زوار الطائف على الانطلاق في مغامرة “تلفريك الهدى” والتي تعد من أجمل الأنشطة الترفيهية السياحية، والتي يمكنهم من خلالها اكتشاف الجوانب الترفيهية للقرية السياحية التي تقع في المحطة الأخيرة. من التلفريك، والتمتع بالمميزات المائية المتنوعة الموزعة نسبيًا وجذابًا، والجلسات العائلية والمطاعم المقدمة للوجبات.كما يستمتع الزوار برؤية المباني التي تحاكي التراث التاريخي والمعماري والهندسي للطائف في البناء، مع الخصائص من العمارة الحجازية الممزوجة بالعمارة الرومانية، باستخدام الأحجار والأخشاب المختلفة مثل الرخام والجص و “الزان” العظيم وخشب العرعر الطائفي، والتي تنقل الزائر في رحلة إلى الماضي الجميل.

تنوع مرح في تلفريك هدى

ورصدت عدسة “SPA” التنوع الترفيهي في تلفريك الهدا الواقع أعلى وادي النعمان الشهير، حيث تنطلق منه عشرات المركبات البانورامية من قمم جبال الهدا العالية. بيئة ممتعة لقضاء العطلات سواء داخل المملكة أو خارجها. هدى الطائف، موطن شجيرات الورد المذهبية، حاضنة القمم العالية والبرية الخلابة، تتميز بمناخها المعتدل على مدار العام وهطول الأمطار، وتضم العديد من المنتجعات والفنادق والمقاهي والمطاعم وغيرها، والتي وصلت تقريبا وتتكون من 35 بيتًا ونزلًا سياحيًا و 5 فنادق، كونها أبرز الوجهات السياحية المناسبة للعائلات، أو رحلات الشباب التي تتميز بروح المغامرة والتشويق والتحدي.