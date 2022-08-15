مغردون بعد تحديث إجراءات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية خطوة موفقة شكرًا من القلب

تفاعل مغردون مع إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تحديث إجراءات الحصول على الترخيص المهني للعمل التربوي.

وعلقت شهد الحربي على القرار قائلة “إن شاء الله هي خطوة ناجحة. من الرائع أن تكون القرارات مدروسة جيدا ولصالح المعلمين، وكما أراها المجتمع يقبل الرخصة لأن إنهم يدركون أنه مقياس إنمائي لصاحب المهنة وبالتالي في مصلحة الطالب. وتشكر هيئة تقويم التعليم الجميع “.

حركة جيدة

وغرد عبد الرحمن بن فهد “خطوة ناجحة لتسهيل ومراعاة جميع الظروف والأوضاع سواء للمعلمين والمعلمات أو الخريجين”.

وقالت لطيفة الدليحان “ممتاز جدا بفضل هيئة تقويم التعليم. اصدار الرخصة اصبح متاحا للمتقدمين للوظائف التعليمية وانتهى اختبارهم ويمكنهم الان اصداره من موقع الهيئة”.

قال مطر “خطوة وإيماءة ممتازة للغاية”.

وقال أبو خالد “إن إلغاء شرط عدم مرور 12 شهرًا على إعلان نتائج الاختبار الأخير جاء كتسهيل من هيئة تقويم التعليم ووزارة التربية والتعليم للمتقدمين لامتحانات الترخيص المهني وللمتقدمين لامتحانات الترخيص المهني”. الاستفادة من فترة صلاحية أطول للاختبار “.

أشكرك من قلبي

وقالت الدكتورة بدرية “تحديث يجعلنا نقول شكرا لك من أعماق قلوبنا، وشكر خاص للقيادات التي تعمل على التطوير لمصلحة التعليم وليس تعقيد العملية والإجراءات”.

وقال أ. مساعد الحربي “بشرى سارة جدا للمعلم الذي انتهت فترة اختباره لانه تجاوز 12 شهرا والآن السلطة تسمح له بإصدار الرخصة”.

تحديث الإجراءات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها حدّثت إجراءات الحصول على ترخيص مهني للعمل التربوي.

يأتي ذلك لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص بإلغاء شرط في وقت طلب إصدار الترخيص، والذي يجب ألا يكون قد مر أكثر من سنة تقويمية منذ الإعلان عن نتيجة آخر اختبار (ال اختبار التعليم العام أو الاختبار التخصصي)، بالإضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة التي تضمن أن تكون مدة صلاحية الترخيص المهني من تاريخ إصداره أو ترقيته أو تجديده.

يتم تحديد تاريخ انتهاء فترة صلاحية الترخيص من خلال ثلاث حالات، الأولى هي إذا صدر الترخيص خلال سنة تقويمية واحدة من تاريخ اجتياز آخر اختبار، ثم تنتهي صلاحيته بعد خمس سنوات من تاريخ إصداره. والثاني هو إذا صدر الترخيص بعد نهاية سنة ميلادية واحدة من تاريخ اجتياز آخر اختبار تنتهي مدة صلاحيته بخمس سنوات من تاريخ انتهاء ذلك العام، وثالثًا في حالة التجديد أو الترقية. من الرخصة تنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

يؤكد تحديث ضوابط الترخيص المهني لوظائف التدريس أنه يسهل إجراءات الحصول على الترخيص المهني مقارنة بالضوابط السابقة.