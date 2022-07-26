مغردون يشنون هجوماً على المقيمة تالا صفوان أساءت للمجتمع

وأشاد مغردون باعتقال شرطة الرياض أحد سكان الرياض ظهر في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ألقت شرطة الرياض القبض على ساكن ظهر في بث يتحدث إلى شخص آخر بمحتوى جنسي وإيحاءات من شأنها الإضرار بالآداب العامة. pic.twitter.com/UfWaernDc0

– الأمن العام (security_gov) 25 يوليو 2022

وأكدت شرطة الرياض أنه تم إلقاء القبض على المقيمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى النيابة.

هجوم شرس على ساكن

بعد فترة وجيزة، أطلق مغردون من شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاغ بعنوان “تالا تسيء إلى المجتمع” و “تالا صفوان” وهو اسم الساكن المشهور على تيك توك ويوتيوب، مستنكرين هذا الفعل الذي قام به، و شن هجوم شرس عليه لإهانة الحياء وإهانة المجتمع.

وقال أحد المغردين “نشكر شرطة الرياض حفظهم الله على القبض على أحد السكان الذي يحرض الأطفال والمراهقين على ارتكاب أعمال منافية للحياء”.

وأضافت أخرى “شكراً جزيلاً لكم وعز الله عليها وحمايتها باعتبارها ثروة للوطن وحماية المجتمع من تلاعب المنحرفين”، فيما دعت تغريدة أخرى إلى ترحيلها إلى بلدها الأصلي ومنعها من العودة. إلى المملكة، وكذلك حجب مواقع التواصل الخاصة بهم.

قائمة طويلة

وأشار آخر إلى أن قائمة الأشخاص الذين يشبهون هذا الساكن طويلة، وأشار إلى ضرورة تنظيف الشبكات الاجتماعية من الأشخاص الذين يسيئون إلى المجتمع.

وأضاف أحد المغردين “يجب على جميع مشاهير تيك توك احترام مبادئ المجتمع وعاداتهم ودينهم”، فيما قال آخر “نحن في عصر مخيف نتنافس على أخطر الأشياء ونعلنها علانية”.

وطالب آخرون بضرورة قيام الآباء بمراقبة أطفالهم ومعرفة ما يرونه على الشبكات الاجتماعية لإنقاذهم من أيدي هؤلاء الذين يروجون للفحش ويدمرون المجتمع.