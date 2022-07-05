مغردون يطالبون بالقبض على لوك عيسى محتواه خطير

طالب عدد كبير من المواطنين بالقبض على لوك عيسى، أحد مشاهير تطبيق “تيك توك”، حيث أثار منذ ظهوره جدلًا كبيرًا بسبب الرقصات التي يؤديها والحركات المختلفة التي لاقت انتقادات واسعة من الجمهور. .

الرفض والرفض

رفض مستخدمو تويتر ما قدمه لوك عيسى على “تيك توك” بإطلاق هاشتاغ “نطالب باعتقال لوك عيسى”، لأن محتواه ليس له أي غرض، مما يثير الاستنكار والاشمئزاز، مما دفعهم للمطالبة باعتقاله.

سلط سيودادانوس الضوء على ضرورة اعتقال لوك عيسى وكل من يشبهه، لأن تأثيرهم خطير على المجتمع وعلى الأطفال والشباب الذين يمكنهم تقليدهم.

تجارب أداء المشاهير

وأشار آخرون إلى أن شهرة لوك عيسى جاءت من شيء عديم الفائدة يقدمه، مؤكدين على ضرورة تجاهل ما يدور ومعاقبته لخطره على الشباب.

على الرغم من حث بعض المغردين على إجراء اختبارات مهارة لكل شخص يريد أن يكون مشهوراً على مواقع التواصل الاجتماعي ومناقشة الموضوعات التي يرغبون في عرضها، وكذلك تحديد محتوى المجتمع الذي يجب ألا يتجاوزه دون إذن مسبق، لحفظ هذا الجيل.

وأكد مغرد أن محتوى الشبكات الاجتماعية خاطئ وأن معظم مشاهيرهم لديهم ملاحظات، حيث أنهم يقودون الاتجاهات حاليا، داعيا الجمهور إلى النظر إلى المشاهير الذين يقدمون محتوى هادفًا وينشرون الفائدة على المجتمع.