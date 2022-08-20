مغردون ينتقدون وسم الأجنبيات دلع وبدون مهر هدفه الفتنة

وانتقد المغردون هاشتاغ على موقع تويتر بعنوان “الأجنبيات حيوانات أليفة وبلا مهر”، مؤكدين أن الزواج من نساء البلد هو الأنسب والأمان والإنصاف ؛ لمعرفتها بالعادات والتقاليد والظروف التي يعيشها الشباب، مع سرد الصفات الجميلة التي تمتلكها المرأة السعودية.

خصائص المرأة السعودية

وقال أحد المغردين “لا يوجد شيء اسمه المرأة السعودية، بنات وطننا الحبيب”. وأضاف آخر “لا يوجد شيء اسمه بنت المملكة، دين، حشمة، أدب، ذوق، تدليل”. والتربية وحفظك حاضر وغائب “.

وأشار آخر إلى أنه لن يجد شابات مثل فتيات بلاده يتميزن بأفضل الصفات وأجمل تعليم، لأنه يساعده على تربية أبنائه دون خوف عليهم.

ولاحظ آخر “لا محاباة وثناء لابنة الوطن، كل رعاية وأخلاق وإخلاص بالحب والوفاء والمشاعر التي يبحث عنها الرجل فيها، ولكن في المقابل عليك أن تمنحه حق المشاركة ومكانة كريمة”. فيه، اعتني به واهتم به، والنتيجة ستكون حياة سعيدة لك “.

واسم يريد الفتنة

فيما أكد مغرد أن المرأة السعودية تفخر بخيار الملوك، فيما دعت أخرى إلى عدم الانجراف وراء تلك التسمية التي لا فائدة منها سوى الفتنة بين أبناء وبنات المملكة.

من جانبها قالت إحدى المغردات إن هذه التسمية مسيئة ولا فائدة منها، وواضح أنها من خارج المملكة وتريد الفتنة، بينما أوضحت أخرى أن الأجنبيات لا يرغبن إلا بالمال ولا يبحثن عن الزواج ولا يبحثن عن الزواج. عشر سنوات.