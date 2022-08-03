مغنية شهِيْرة أطلق عليها لقب “قاتلة المناخ” فِيْ 2022.. لماذا

تعرضت المغنية الأمريكية الشهِيْرة “تايلور سويفت” لهجوم عَنّْيف من قبل نشطاء البيئة وتغير المناخ، بصفتها الفنانة الأكثر تدميراً للبيئة عام 2022.

فِيْ ضوء الجهُود التي تبذلها العديد من المؤسسات الرسمية حول العالم للحد من آثار التغير المناخي الذي كان سببا رئيسيا للانبعاثات الضارة، تم الكشف عَنّْ أن شركة تايلور سويفت تسببت فِيْ كَمْيات هائلة من انبعاثات الكربون الضارة بسبب عدد الرحلات الجوية. عملت مع طائرتها الخاصة منذ بداية العام. 2022.

وبحسب موقع “ذا كات” الإلكتروني، فقد أجريت دراسة على عدد الرحلات التي قام بها مشاهِيْر هُوليوود والعالم باستخدام طائراتهم الخاصة منذ يناير الماضي، وجاءت على رأس قائمة المشاهِيْر الذين يستخدمون طائراتهم الأكثر تلويثًا فِيْ العالم. وصف المغني تايلور سويفت بأنه “قاتل للمناخ”.

وبحسب الدراسة، فقد استخدمت تايلور سويفت طائرتها الخاصة منذ بداية العام، فِيْ 170 رحلة، أكثر من أي شخصية مشهُورة أخرى، وتتراوح مدة الطيران لكل رحلة من 80 دقيقة كحد أقصى إلَّى 36 دقيقة على الأقل.

وكشفت الدراسة التي أجرتها وكالة Yard المتخصصة فِيْ هذا المجال، أن إجمالي الانبعاثات الضارة الناجمة عَنّْ رحلات تايلور سويفت بلغت 8000 طن من الانبعاثات، أي ما يعادل 1000 مرة على الأقل ما ينبعث منه الشخص العادي على مدار مسار كامل. عام.

المشاهِيْر الذين وصلوا أيضًا إلَّى القائمة ووُصفوا بقاتلة المناخ بسبب انبعاثاتهم الضارة من الطائرات هم مغني الراب جاي زي الذي جاء فِيْ المرتبة الثالثة، وكيم كارداشيان فِيْ المرتبة السابعة.