مفاجآت جديدة لـ كاظم الساهر فِيْ مصر.. بينها مع منى الشاذلي

يعيش الفنان العراقي كاظم الساهر فترة فنية مميزة فِيْ مصر، بعد عودته إليها بعد غياب دام 13 عامًا، لم يستطع خلالها القصير التواجد فِيْ أرض كنانة، ونسبها إلَّى الظروف السياسية للبلاد. . فِيْما منعته اتهامات أخرى نقيب الموسيقيين السابق الفنان هاني شاكر من إقامة حفلات هناك.

بدأ الساهر جولته الغنائية فِيْ الساحل الشمالي، حيث أحيا حفلا غنائيا، بحضور كوكبة من نجوم الفن والمشاهِيْر الخميس الماضي، والتي لاقت تغطية ملحوظة على مستوى مواقع التواصل والإعلام.

يبدو أن الفنانة العراقية اصطحبت عائلتها إلَّى مصر، حيث ظهرت فِيْ إحدى الصور برفقة نجلها عمر مستمتعة بالجو هناك، فِيْما استغلت المذيعة منى الشاذلي حضور كاظم الساهر فِيْ القاهرة. لتسجيل حلقة جديدة معه، عبر برنامجه “كونتيجو، منى الشاذلي”، دون تحديد مَوعِد عرض حتى الآن.

أعلن أحد محبي كاظم الساهر وأقاربه أنه سيقدم أغنيته الجديدة بعَنّْوان “يا دكتور” والتي ستذاع حصريا فِيْ البرنامج.

كَمْا يستعد الفنان العراقي لإحياء حفل ثانٍ فِيْ دار الأوبرا المصرية الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يعرّف الجماهِيْر بمجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

سيبدأ الحفل فِيْ التاسعة ليلاً، وسيكون مختلفًا أيضًا لأنه الأول له فِيْ دار الأوبرا بعد 13 عامًا من الغياب، وتحديداً منذ عام 2009 عَنّْدما دخل فِيْ خلافات مع رئيس مهرجان الموسيقى العربية. يذكر أن د. الأيام الماضية، يعد حفله الغنائي فِيْ الأوبرا، بعد أن انتهت خلافاته مع المنزل بوفاة حفني ”.

كان الإعلامي المصري محمد الباز قد أشار بأصابع الاتهام إلَّى نقيب المهن الموسيقية السابق الفنان هاني شاكر، بخصوص غياب كاظم الساهر عَنّْ إحياء حفلات فِيْ مصر خلال العقد الماضي، فِيْ ظل غياب العائق الرسمي لذلك.

وقال الباز إن محبي كاظم الساهر فِيْ مصر اشتكوا دائما من منعهم من إقامة الحفلات فِيْ مصر، متسائلين ؛ هل صدر قرار من أي جهة رسمية بمنع دخول كاظم الساهر وأجاب بنفسه مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وسأل سؤالاً آخر “هل هناك من لا يريد أن يغني كاظم الساهر أو يغني فِيْ حفلات فِيْ مصر” فأجاب أيضا بقوله “نعم. وهنا تشير أصابع الاتهام إلَّى الفنان هاني شاكر بقوله إنه يقف وراء منع كاظم السهر بأكثر من صورة من إقامة حفلات فِيْ مصر.

كان الباز فِيْ بداية حديثه عَنّْ عودة كاظم الساهر للغناء فِيْ مصر، وقال إن المصريين هم من صنعوا كاظم النجومية، وكان له مساحة كبيرة فِيْ الوعي المصري، وذلك عَنّْدما كان فِيْ العراق قبل مجيئه إلَّى مصر، لم يكن يتمتع بنجوميته العظيمة.