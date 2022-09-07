مفاجآت حمد الله.. “عقوبة كارثية ضد النصر وقرار تاريخي فِيْ الاتحاد”

بعد ساعات قليلة على قرار مركز التحكيم الرياضي، شهدت قضية النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله 3 مفاجآت تاريخية هزت ناديي النصر والاتحاد.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

“سعودي سبورت” يستعرض ثلاث مفاجآت هزت الانتصار والاتحاد فِيْ قضية الحمد الله بعد قرار “التحكيم”.

* المفاجأة الأولى

أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عَنّْ قرار رسمي من قيادة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي. بتجديد عقد حمدالله مع الفريق الاول لكرة القدم لموسم اخر حتى 30 يونيو 2024.

وينتهِيْ عقد حمدالله، الذي انضم إلَّى العميد، خلال الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو، فِيْ 30 يونيو 2023.

* المفاجأة الثانية

كشفت صحيفة “المكتب” المغربية، أن وليد ركركي مدرب أسود الأطلس استدعى النجم عبد الرزاق حمدالله. لتركيز المنتخب الوطني، فِيْ فترة التوقف الدولي القادمة.

ويغيب حمدالله عَنّْ تشكيلة المنتخب المغربي منذ أزمته فِيْ ميدان الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2022.

المفاجأة الثالثة

وأكدت صحيفة “الشبابية” صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، لصالح الحمد الله، ضد نادي النصر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتقدم حمدالله بشكوى ضد نادي النصر لدى الفِيْفا. المطالبة بقيمة الشرط الجزائي فِيْ العقد والمقدر بـ 83 مليون ريال.