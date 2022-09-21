مفاجآت عديدة.. ملعب جديد فِيْ الرياض وزيادة الإضاءة للضعف

فجّر المهندس ثامر باسنل وكيل وزارة المنشآت الرياضية، اليوم الأربعاء، العديد من المفاجآت للشارع الرياضي السعودي، حول إنشاءات جديدة وتعديلات جوهرية على الملاعب وإنارتها.

جاءت تصريحات وكيل الوزارة للمنشآت الرياضية ثامر باسنل خلال المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة على النحو التالي

نعمل على تقليص فترة إغلاق ملاعب الرياض للصيانة والتطوير، ونقوم حاليا مع الأندية بدراسة جميع الحلول والخيارات المقترحة.

سيقام ملعب شمال الرياض خلف جامعة الأميرة نورة بسعة (40) ألف متفرج وبتقنية عالية.

– ملعب مرسول بارك من الملاعب التي نثق بها لاستضافة وزارة الرياضة.

نعمل على تقليص فترة إغلاق ملاعب الرياض للصيانة والتطوير، ونقوم حاليا مع الأندية بدراسة جميع الحلول والخيارات المقترحة.

– ستتم زيادة سعة (5) ملاعب منها “استاد الملك فهد الدولي (80) ألف مشجع، ملعب فِيْصل بن فهد (45) ألف مشجع”.

– نعمل على تطوير اضاءة ملاعب الدوري وفق معايير الفِيْفا 2500 لوكس حاليا الاضاءة 1800 لوكس.

تقام مباريات دوري السيدات فِيْ ملاعب الأندية والجانبي، وتعد الدوري من أهم الأنشطة التي تهم الوزارة.

– نستهدف العديد من المدن للتطوير خلال الفترة المقبلة، ومدينة الطائف من المدن المستهدفة للتطوير والاستعداد لتكون من أهم المواقع المجهزة لاستضافة المعسكرات والمباريات.

سيتم الانتهاء من الملاعب الرياضية لأندية الشباب والاتفاق والفتح فِيْ عام 2023، ولن يكون لها مسار وستكون مخصصة لمباريات كرة القدم.