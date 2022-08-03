مفاجآت من العيار الثقيل في كواليس قضية حمدالله والنصر

عبد الرازق حمدالله

انفجرت تقارير صحفية عن مفاجآت من العيار الثقيل في كواليس قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله أول لاعب كرة قدم في اتحاد جدة مع ناديه السابق نادي النصر.

أفادت التقارير أن حمدالله أبلغ إدارة نادي الاتحاد بأن الوسيط يحتفظ بسجلات سيفصح عنها في حال عدم دفع 150 ألف ريال وهو حق الوسيط في الصفقة، لذلك تجاهلت إدارة العميد تهديدات العداء. . .

وأشار إلى حامد البلعاوي الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد الذي أبلغ حمدالله أن أتعاب الوسيط لن يدفعها النادي بل سيدفعها المهاجم بنفسه، ثم أبلغ اللاعب ذلك الوسيط ليطالبه بذلك. النادي للمبلغ بعد التوقيع.

علمت إدارة نادي الاتحاد جدة أن الوسيط في صفقة حمدالله يعتزم الاعتراف بأنهم تفاوضوا مع المهاجم بشكل غير قانوني، وبدأت إدارة النادي في البحث عنه في مكان وجوده ؛ لأنه تجاهلهم وكأنهم تجاهلوه.

وكانت لجنة الاحتراف قد أصدرت قرارها النهائي في قضية النصر ضد الحمد الله واتحاد جدة. كانت القرارات على النحو التالي

1- إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي جدة 4 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

2- إيقاف مدير عام نادي اتحاد جدة حامد بن موسى البلوي لمدة 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

3- إيقاف مدير اتحاد جدة لكرة القدم مشعل بن أحمد السعيد لمدة 3 أشهر.

4- حرمان العميد من التسجيل لمدة تسجيل وغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي