مفاجأة..أبو جبل على رادار وفاق سطيف الجزائري

تلقى الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك عرضا شفهيا من نادي وفاق سطيف الجزائري لتولي خدماته في السوق الصيفي المقبل.

عرض وفاق سطيف الجزائري ضم اللاعب المعار من الفوز السعودي، بناء على رغبة حسام البدري، المدرب الجديد للمنتخب الجزائري، في دعم قلب الدفاع الجزائري الصيف المقبل.

النصر السعودي يقرر إدراج أبو جبل على قائمته

أكد أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، أن نادي النصر السعودي أبلغ الدولي محمد أبو جبل حارس القلعة البيضاء، بإدراجه في القائمة.

جاء قرار الفوز السعودي خوفا من شكوى اللاعب من الأول وفسخ العقد من جانب واحد.

وقال أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “خاص .. النصر السعودي أبلغ محمد أبو جبل بإدراجه في القائمة خوفًا من إنهاء العقد من جانب واحد وشكوى اللاعب ضد النادي، ومن ثم الحصول على كامل قيمة عقده.

وفي الساعات الماضية طلب محمد أبو جبل فسخ عقده مع الزمالك لينضم إلى النصر السعودي هذا الصيف.