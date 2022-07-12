مفاجأة.. اتحاد الكرة يدرس عودة فينجادا لمنصبه

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد المصري لكرة القدم يدرس إعادة اللاعب البرتغالي نيلو فينجادا إلى منصب المدير الفني للجبالية.

يدرس اتحاد الكرة إعادة نيلو فينجادا مدرب جباليا السابق لمنصبه بعد أن عين روي فيتوريا لتدريب المنتخب الوطني.

يعتقد مديرو جباليا أن أحد العوامل التي تفضل عودة فينغادا هو وجود مواطنه روي فيتوريا على رأس الجهاز الفني للفريق، حيث من المتوقع أن يكون هناك المزيد من التعاون والتناغم بين الطرفين.

من العوامل التي تفضل عودة Vingada أيضًا أنه لن يبالغ في مطالبه الاقتصادية، لأنه يعرف تمامًا كل تفاصيل البرامج والمعسكرات وخطط الإعداد للفرق المختلفة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رحيل نيلو فينجادا عن دوره في الاتحاد المصري لكرة القدم قبل شهرين، عقب رحيل مواطنه كيروش عن المنتخب.