مفاجأة.. اعتذار بسنت حميدة عن خوض بطولة العالم لألعاب القوى

كانت هناك تقارير صحفية مفاجئة وواسعة النطاق عن باسنت حميدة، البطل المصري، يعتذر عن مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى.

لم يكن اسم بسنت حميدة من بين الأسماء المشاركة في بطولات ألعاب القوى التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقارير صحفية، تغيبت بسنت حميدة عن بطولة العالم لألعاب القوى بسبب قرار مدربها، حيث كان القرار في مصلحة البطل المصري.

وأوضح أن مدرب بسنت حميدة يريد إعدادها للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المتوقع أن يتم الكشف في الساعات القليلة المقبلة عن تفاصيل أسباب انسحابه.

يشار إلى أن بسنت حميدة فاز بالميداليات الذهبية في سباقي 100 و 200 متر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

أقيمت الألعاب المتوسطية في الجزائر في يونيو الماضي.