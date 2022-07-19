مفاجأة.. الأهلي مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا النسخة الجديدة

فجّر الإعلامي أحمد شوبرت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشاركة الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أحمد شوبرت، أن النادي الأهلي مهدد بالاستبعاد من النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبرت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “تفاصيل كثيرة في محاولة لإبعاد الأهلي عن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا، انتظرونا”.

حقق الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 10 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، وكان آخر لقب في النسخة السابقة على حساب جنوب أفريقيا كايزر تشيفس.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.