مفاجأة| الأهلي يعرض نجمه على النصر.. “أغرب صفقات 2022”

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، أصبح نادي النصر مرشحًا قويًا لقهر أحد أهم أهدافه، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة”، حيث تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، استأجرت الإدارة العالمية الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، وكذلك الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

* الأهلي “يعرض” نجمه على الأندية الخليجية

وبحسب ما أوردته مصر، قرر مجلس إدارة نادي الأهلي المصري الاستغناء عَنّْ النجم المغربي بدر بنون قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وكشفت تقارير عَنّْ قيام العملاق المصري “بتسويق” بانون لمجموعة من الأندية الخليجية. تحاول التخلص منه رسميا.

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من بين هذه الأندية الخليجية، يرجح وجود النصر. خاصة وأن إدارة عائلة معمر استمتعت من قبل بمحاولة توظيف اللاعب.

ورفض الأهلي حينها بيع بدر بانون لقلعة العالم، قبل أن يعود و “يسوّق” الآن، فِيْ انتظار رد النصر وأندية أخرى.