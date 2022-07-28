مفاجأة..الأهلي يفتح اتصالاته لضم أحمد الشناوي في الصيف

وأكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصل بالعالمي أحمد الشناوي حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز، للحصول على خدماته. انتقالات الصيف المقبل.

ويطمح الأهلي في الفترة الحالية لتقوية موقف الحارس بعد تراجع مستوى محمد الشناوي وإصابات متكررة للحارس البديل علي لطفي، فضلا عن عدم كفاية خبرة مصطفى شوبرت لحماية العرين. من الجني الأحمر. في الفترة القادمة بسبب صغر سنه.

وأكد عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية أن أحمد الشناوي ينافس الثنائي “محمد صبحي ومحمد أبو جبل، اللذين دخلا أيضًا دائرة اهتمامات الأهلي لضم أحدهما في الموسم المقبل.

وأكد عبد الهادي أن الأهلي قرر إقراض الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبرت في ميركاتو الصيف المقبل إذا تم التعاقد مع حارس آخر في الصيف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وفي المباراة المقبلة، يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره في الدوري المصري، فريق المقاولون العرب.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحا، ضمن مباريات اليوم الحادي والعشرين واليوم المؤجل من الدوري المصري.