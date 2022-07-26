مفاجأة.. الاتحاد يرد على الاحتراف بضربة قوية للنصر بقضية حمد الله

كشفت تقارير صحفِيْة، صباح اليوم الثلاثاء، مفاجأة مدوية، فِيْ رد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، على خطاب اللجنة المهنية بشأن قضية نادي النصر وعبد الرزاق. الحمد الله المعروف بـ “التسجيلات”.

وتلقى إداريي الاتحاد حميد البلوي ومشعل السعيد رسالتين عاجلتين من لجنة الاحتراف، للرد على كل ما تم توجيهه إليهما فِيْ جلسة الخميس الماضي، جادلوا فِيْها بـ “عدم الاختصاص القضائي”.

ذكرت صحيفة المدينة، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الاتحاد أطلقت مفاجأة كبرى فِيْ ردها على رسالة لجنة المحترفِيْن.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة أعدت مذكرة كشفت فِيْها عَنّْ التفاهمات التي حدثت بين الناديين بخصوص انتقال حمدالله، بكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذه الاتفاقيات الثنائية بينهما.

تفاصيل قضية الانتصار ضد إداريي الاتحاد والحمد الله

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

يشار إلَّى أن حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة معمر الموصلي تعاقده. ؛ بحجة سلوكه المخل بالآداب.