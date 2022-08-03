مفاجأة| الاتحاد ينتظر “عقوبة ضخمة” ضد النصر.. ماذا حدث

يتوقع مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، فِيْ الأيام المقبلة، عقوبة كبيرة بحق النصر ومسؤوليه.

تدهُورت العلاقة بين الاتحاد والنصر بشكل جذري فِيْ الفترة الماضية. بعد أن انتقل النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله من العلم إلَّى قلعة العميد.

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أصدرت لجنة احتراف وشروط اللاعبين فِيْ الساعات القليلة الماضية سلسلة من القرارات ؛ وشمل ذلك حرمان الاتحاد من التعاقدات الشتاء المقبل وإيقاف حمدالله الرئيس التنفِيْذي للنادي حميد البلوي ومديره مشعل السعيد.

* الاتحاد يتوقع عقوبة كبيرة ضد النصر ..

وكشفت صحيفة الجزيرة، أن قيادة النقابة ما زالت تنتظر قرار لجنة الانضباط والأخلاق، فِيْ شكوى قدمها النادي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن الشكوى ؛ وجاءت ضد ناد أصدر بيانا صحفِيْا تضمن التشهِيْر بأسماء بعض مديري الاتحاد.

ورغم أن الصحيفة لم تذكر اسم النادي الذي رفع الاتحاد الشكوى ضده، إلا أن المقصود هُو الفوز -بالنسبة للجزء الأكبر- الذي أصدر بيانًا صحفِيًْا، فِيْ مايو الماضي، فِيْ سياق قضية عبد الرزاق حمدالله.