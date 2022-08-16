مفاجأة| الاتحاد يهدد النصر بـ”تسجيلات صوتية” فِيْ قضية الممرات

يستعد نادي الاتحاد لتصعيد حربه ضد النصر، فِيْ ظل توتر العلاقات بينهما، بعد قضية النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة العالم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* التسجيلات الصوتية فِيْ حالة “المرور”

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، عَنّْ عدة قضايا مرتقبة ضد نادي النصر، خلال الأيام المقبلة.

وأعلن الصرامي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد يمتلك “تسجيلات صوتية” تندد بالفوز، فِيْ قضية “الممرات”.

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موضوع “الممرات” ؛ الاسم الذي أطلق على أزمة التفاوض على النصر، مع فهد المولد وفواز القرني، أول ثنائي كرة قدم لفريق الاتحاد فِيْ ذلك الوقت.

وبعد تهديد الاتحاد، تقدم بشكوى رسمية ضد قلعة العالم، صيف 2022، للتفاوض مع المولد والقرني، فِيْ ممرات غرفة تبديل الملابس. خلص الناديان إلَّى مصالحة. ؛ ونتيجة لذلك، تم تسليم النصر لثلاثي عمر هُوساوي وحمد المنصور وعبد العزيز الجبرين. لصالح العميد القلعة.

وطالب الصرامي مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي “بتصفِيْة” هذه التسجيلات. على غرار ما فعله النصر فِيْ قضية الحمد الله.