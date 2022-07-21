مفاجأة.. البلوي يغير أقواله فِيْ قضية حمد الله

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ مشاهد جديدة فِيْ قضية اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم المعروف إعلاميًا بـ “التسجيلات”.

وقرر النصر تصعيد قضيته ضد نادي الاتحاد واللاعب عبد الرزاق حمدالله أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، بتقديم تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك المفاوضات بين الاتحاد. واللاعب الذي كان فِيْ فترة الحماية فِيْ عقده بالنصر.

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وذكرت صحيفة الرياضية، أن محامي الاتحاد أخطر لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم اختصاصها فِيْ قضية الحمد الله، وذلك خلال جلسة حضرها المدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلوي ومدير الفريق. مشعل السعيد.

وأضاف محامي الاتحاد أن القضية قيد نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يعَنّْي أنه لا يحق لأي طرف مقاضاة الاتحاد السعودي ولجانه.

وكانت لجنة الاحتراف قد طالبت برد كتابي من الاتحاد على تسجيلات حامد البلعاوي ومشعل السعيد اللذين سبق أن ردوا بأن التسجيلات غير صحيحة و “ملفقة”، مما دفع المحترف للتوجه إلَّى الجهات المختصة لإثبات ذلك. أو تنكر صحة التسجيلات.

من ناحية أخرى، ادعى البلوي والسعيد، فِيْ جلسة الخميس، أن اللجنة المهنية ليس لها اختصاص فِيْ قضية الحمد الله، مستشهدين برسالة وردت من محامي اللاعب المغربي بأن القضية قيد نظر الاتحاد الدولي للمنازعات. وقال إن غرفة القرار “الفِيْفا” والاتحاد السعودي يجب أن يتوقفوا عَنّْ النظر فِيْ هذه القضية.

الجدير بالذكر أن لجنة شروط واحتراف اللاعبين قد اتصلت بالاتحاد الدولي “فِيْفا” بخصوص قضية حمدالله، وذكرت اللجنة أنها ستنظر فِيْ القضية، على الصعيد المحلي، والبعد الدولي، فِيْما يخص قضية حمدالله. اللاعب المعَنّْي. حمدالله لا يزال فِيْ يد غرفة فض المنازعات “الفِيْفا”.

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