مفاجأة| البلوي يهز الاتحاد بـ”دعم النصر”.. والعالمي يرد

بالتزامن مع توتر العلاقات بين النصر والاتحاد فجر الصحفِيْ الرياضي محمد الدويش مفاجأة من العيار الثقيل. وأثارت جدلا واسعا فِيْ المجتمع الرياضي السعودي.

كانت العلاقات بين النصر والاتحاد متوترة للغاية، بعد انتقال النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله من العلم إلَّى قلعة العميد، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”.

اقرأ أيضا

الاتحاد يحاول قبل تنفِيْذ عقوبة النصر. ثنائي الأهلي وبديل الحمدالله

نجم الاتحاد للفوز “مجاناً” .. الخبر الرسمي

“استقالة” وتعليق نجم جديد فِيْ الاتحاد .. تم تسريب 3 قرارات تاريخية

ولعب حمدالله لنادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الاتحاد الذي مثله فِيْ 15 مباراة رسمية حتى الآن، وأحرز 13 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.

* منصور البلوي يؤيد النصر .. والعالم يستجيب

وكشف الدويش، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن منصور البلوي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق، قدم الدعم لفريق النصر فِيْ السنوات السابقة. فترات.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن البلوي كان عضوا فخريا لنادي النصر خلال هذه الفترة.

أنظر أيضا

الهلال “يخسر” سلمان الفرج .. الرعب الكبير فِيْ 2022

“دويتو النصر للهلال” .. هدية بن نافل للجماهِيْر فِيْ انتخابات 2023

وأضاف الدويش “النصراويون احتفظوا بهذا المنصب للبلوي، ودافعوا عَنّْه ضد من سعوا للتخلص منه”.

وأشار محمد الدويش إلَّى أنه بينما دافع النصراويون عَنّْ البلوي فإن من خلقهم تخلوا عَنّْه ومنهم من عارضه. وفق.