مفاجأة.. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري فِيْ بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير فِيْ اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

أبقت اللجنة على سعر الإقراض لليلة واحدة عَنّْد 12.25 فِيْ المائة وسعر الإيداع لليلة واحدة عَنّْد 11.25 فِيْ المائة، للمرة الثانية على التوالي.

فِيْ وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي بالإنابة، خلفًا لطارق عامر، الذي اعتذر عَنّْ استمراره فِيْ منصبه، قبل انتهاء ولايته الثانية كَمْحافظ للبنك المركزي قبل عام.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 15.6 فِيْ المائة فِيْ يوليو، مقارنة بـ 14.6 فِيْ المائة فِيْ يونيو، وفقا للبنك المركزي.

ارتفع معدل التضخم السنوي فِيْ المدن فِيْ يوليو الماضي إلَّى 13.6 فِيْ المائة، مقابل 13.2 فِيْ المائة فِيْ يونيو، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما انخفض معدل التضخم السنوي لكامل الجمهُورية للشهر الثاني على التوالي. يوليو الماضي مسجلة 14.6 فِيْ المائة مقابل 14.7 فِيْ المائة. فى يونيو.