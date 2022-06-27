مفاجأة .. الزمالك يتعاقد مع 7 صفقات قوية في الصيف

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع عدة لاعبين من أندية أخرى للانضمام إلى صفوف فريق وايت كاسل الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم عملاق القاهرة قبل انطلاق الموسم الجديد. الموسم.

أعلن مرتضى منصور، في تصريحات صحفية، عن الانتهاء من إدراج 7 صفقات جديدة لدعم صفوف الزمالك مطلع الموسم المقبل، بينهم اثنان من حراس المرمى.

وأضاف رئيس الزمالك أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من كاستيلو بلانكو أعطى الضوء الأخضر لجميع المفاوضات، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي مفاوضات مع أي لاعب دون علم وموافقة المدرب، بالنظر إلى أنهم تم منحهم الصلاحيات الكاملة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول غدا الثلاثاء في الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت عن آخر مستجدات إصابة نجم الزمالك طارق حامد التي تعرض لها في الفترة الماضية، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفارس الأبيض في العديد من المباريات الأخيرة.

وأكدت هذه الأنباء أن اللاعب خضع، السبت الماضي، لفحص طبي جديد داخل إحدى المستشفيات الكبرى، بناءً على رغبة الدكتور محمد أسامة، للحصول على تقرير طبي جديد عن حالته الصحية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن اللاعب كان حاضرا بشكل طبيعي في تدريب الزمالك أمس وخضع لتدريب تأهيلي بالصالة الرياضية، حيث لم يتلق النجم المصري إشعارا رسميا بإحالته للتحقيق في سياق أزمة غيابه الأخيرة لفترة طويلة. . للمشاركة في تدريب جماعي في White Castle بعد السفر إلى إسبانيا.