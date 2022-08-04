مفاجأة.. الزمالك يفاوض قاهر منتخب مصر

أثارت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الزمالك مع الكاميروني فنسنت أبو بكر، مهاجم فريق النصر السعودي، لإدراجه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة الزمالك لكرة القدم تواصلت مع المهاجم الكاميروني في الساعات القليلة الماضية من أجل التفاوض على ضمه لدعم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وعبر الفوز السعودي عن موافقته المبدئية على بيع فينسينت أبو بكر في الميركاتو الحالي، لكنه لم يحسم بعد بشأن الجبهة التالية للاعب في ضوء العروض العديدة التي قدمت لضم اللاعب.

جدير بالذكر أن الكاميروني فنسنت أبو بكر قدم مستوى متميزًا وتألق مع المنتخب الكاميروني في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث تصدر قائمة الهدافين في البطولة.

كان فينسينت أبو بكر هو الشخص الذي سجل هدف الفوز للكاميرون على مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017.

من جهة أخرى، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة في تمام الساعة التاسعة مساء غد بملعب خالد بشارة في اليوم التاسع والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.