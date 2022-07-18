مفاجأة..الزمالك يٌعيد التفاوض مع عبد الله السعيد

انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جديدة مع الدولي عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن مسؤولي الزمالد بدأوا في قياس نبض عبد الله السعيد مرة أخرى لآرائه بشأن الانضمام للقلعة البيضاء في بداية الموسم المقبل.

ينتهي عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز نهاية الموسم المقبل، وله الحق في التوقيع مع أي ناد يرغب في الانضمام إليه، ابتداء من الشتاء المقبل ميركاتو.

وفي سياق متصل، علق أمير مرتضى المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء المفاوضات مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية “لا يمكنني الحديث عن مفاوضات مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز أو رمضان صبحي في الوقت الحالي”.

وأكد أن الحديث عن مفاوضات مع أي لاعب سيضر بالزمالك وفريق اللاعب، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي صفقة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد أن بطولة الدوري الممتاز مازالت على أرض الملعب ولم تحدد بعد. رغم خسارة الأهلي أمام بيراميدز واتساع فجوة النقاط.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.